Emma Coronel posa en túnel y causa polémica en redes

La esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, vuelve a sorprender a sus fans tras haber 'colgado' en sus redes sociales una fotografía en la que aparece posando en un túnel, que de acuerdo con diversos medios podría tratarse de un túnel que está ubicado en el estado de Guanajuato.

Emma Coronel se puede ver que trae puesto una blusa blanca con negro que trae plasmada la bandera de México en el lado izquierdo de su brazo, el cual indicaría que hubiera estado en México. Asimismo llevaba unos pantalones de mezclilla ajustados y unos tenis, outfit muy casual pero que no dejaba de lucir su belleza la esposa del Chapo, pues aunque no traía ni una gota de maquillaje, la exreina de belleza lucía radiante con su larga cabellera negra que la caracteriza.

La foto causa un poco de polémica, pues recordaremos que ese era el medio por el que su esposo escapaba de las autoridades, método que lo hizo famoso al Chapo Guzmán, ya que pagó mucho dinero para que le construyeran los llamados narcotúneles, lugares que le servían al Chapo para pasar droga, especialmente aquellos que conectaban México con Estados Unidos.

Así como Emma Coronel causó polémica, también su esposo, quien hace poco dio de qué hablar, y aquella vez fue por una foto que circuló en redes sociales en el que supuestamente muestran al exlíder del Cártel de Sinaloa acompañado de dos menores, en lo que pareciera ser un festejo. En la imagen se puede apreciar al presunto Chapo de joven, luciendo un estilo relajado.

Al parecer se trataría de una fiesta familiar y se dice, de acuerdo con Diario NY, se trataría de un recuerdo de los años 80's.

Sin embargo en redes algunos usuarios creen que no se trate de él, si no de otra persona muy parecida a Joquín Guzmán Loera.

El mes pasado también se filtró un video respecto a su vida personal y esta vez se dio a conocer a la supuesta nieta del Chapo cantando, Frida Guzmán, en el que aparece mostrando que tiene mucho talento para cantar. La joven es hija del fallecido Édgar Guzmán Loera, quien era hijo de "El Chapo".

Frida Guzmán demuestra su gusto por la música, y por cantar, y así lo demuestra en la grabación del video que se colocó en Instagram. Según reporte de Grupo Fórmula, algunas personas allegadas a la joven dicen que quiere ser cantante profesional.

Frida Guzmán interpreta "Never enough", de la película The Greatest Showman. De acuerdo con Nelssie Carrillo, Frida Guzmán participó en una competencia musical.

Frida Guzmán es hija de Frida Munoz y Edgar Guzmán hijo del #chapoguzman . Aquí me mandaron este video cantando en una competencia musical anoche”.

Asimismo, sin duda otra noticia que sorprendió fue la aprobación de la Visa de la madre del Chapo, quien dijo lle llevaría unas enchiladas a su hijo, pues dice que es el platillo favorito de su hijo.

Consuelo y sus dos hijas recibieron la autorización en la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México para visitar a su notorio hijo, que actualmente espera la sentencia por sus crímenes relacionados al narcotráfico.

Loera agregó que le gustaría llevar a su hijo de 62 años su comida favorita, las enchiladas, presumiblemente para aumentar el ánimo de Joaquín mientras se adapta a la vida en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, según The Independent.

El gobierno federal no confirmó ni negó a un medio local si Loera recibió autorización para ver a su hijo por primera vez desde 2015, pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador ha cabildeado para la reunión.

AFP

Se espera que Guzmán sea sentenciado a fines de este mes luego de su condena en febrero.