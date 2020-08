Emma Coronel presume abdomen mejor marcado que el de cualquier famosa

Emma Coronel vuelve a dar de que hablar y esta vez fue por mostrar su abdomen totalmente marcado, incluso mucho mejor que el de una artista, pues aunque muchos internautas han dicho que la mujer originaria de Durango tiene varias cirugías estéticas ella lejos de importarle lo que se dice de su cuerpo prefiere presumirlo con mucho orgullo, prueba de ello fue está foto que circula en redes sociales.

En la imagen se puede ver a Emma Coronel con una blusa negra en color oscuro, pero decidió levantar un poco la parte de enfrente para enseñar sus increíbles abdominales, además lució unos jeans muy ajustados con los cuales mostró unas piernas espectaculares, causando sensación total, pues no es la primera vez que Emma Coronel revienta las redes con una foto de lo que está haciendo a pesar de que no es muy fan de estar en Instagram o Facebook.



Algo por lo que Emma Coronel se ha convertido en toda una especie de artista en redes sociales es por su manera de vestir y es que basta con verla en los juicios de su esposo El Chapo Guzmán, que aunque no llegue muy extravagante cómo muchos esperaban verla en un principio, sí se hace notar con las distinguidas marcas que la acompañan desde abrigos oscuros, o largas gabardinas de diseñador, de Carolina Herrera, así como sus lentes oscuros de marca Gucci para evitar las fuertes luces de las cámaras cuando la ven llegando a la corte.



Por si fuera poco Emma Coronel ha tenido muchos seguidores los cuales le han dicho que es una de las mujeres más bellas, pero ella, prefiere observar los comentarios que le mandan, pues está centrada en otros asuntos, además en algunas entrevistas ha dicho que no le interesa figurar en el medio de la farándula, pues no se cree una artista, aunque sí le han dicho en algunas ocasiones que tiene toda la finta de una estrella de televisión.



Algo por lo que Emma Coronel es muy admirada por sus fans es debido a como ha sido su vida, pues muchos consideran que es una especie de película, ya que pasó de ser una reina de belleza, a una de las mujeres del capo más poderoso del mundo, por lo que en más de una ocasión le han preguntado en redes sociales si no desearía que su vida fuera pasada a la pantalla grande, aunque como se dijo en un principio Emma Coronel no quiere ser una estrella de televisión.

Uno de los escándalos en los que Emma Coronel estuvo relacionada en el mundo de la farándula, fue cuando la actriz Kate del Castillo anunció que podría hacer una película sobre el Chapo Guzmán con quien tuvo un encuentro hace varios años junto con el actor estadounidense Sean Penn, pero la misma Emma Coronel le dijo a Kate del Castillo que todo lo relacionado con la vida del Chapo Guzmán se tenía que resolver con ella.

Mira no sé si lo vaya hacer o no vaya hacer, ella la película, ya se tendrá que poner en contacto conmigo pues porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín o Joaquín los tiene que ver conmigo, la verdad que no he tenido tiempo en checar todos esos detalles, pero pues ya se tendrá que poner en contacto conmigo ella o quien sea que quieran o vayan hacer algo en relación con su vida", dijo Emma Coronel para Telemundo.