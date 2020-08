Emma Coronel presume sexys jeans en Tik Tok y enloquece a sus fans

Emma Coronel causó emoción entre sus fans una vez más, esto después de haber aparecido como toda una modelo profesional en Tik Tok, aunque el video parece de unos años atrás cuando la esposa del Chapo Guzmán tenía su cabello negro, eso no le quita lo guapa que se sigue viendo.

Pero lo que más llamó la atención de la ya conocida mujer en redes sociales es lo sensual que se le miraban los jeans lisos que traía, pues resaltaron sus piernas, las cuales siempre han sido elogiadas por sus fans, pues Emma Coronel se ha convertido en sinónimo de belleza desde hace algunos años, pero con este video volvió rebasó los limites de mujer sexy.

En el video se puede ver a una Emma Coronel acatando ordenes de parte del fotógrafo quien le dice como debe posar ante la cámara para sacar su mejor ángulo, además le pide que se retoque un poco el cabello para que se vea más guapa, por si fuera poco Emma Coronel porta un look casual, pero sin quitarle lo sexy, ya que la mujer originaria de Durango se ha convertido en un sueño inalcanzable para cualquiera.

Hasta el momento la grabación publicada en Tik Tok alcanzó más de 119 mil likes y más de mil comentarios donde le hacen saber a Emma Coronel que se ve muy bien, incluso algunos le preguntaron cuando volvería al cabello oscuro, pues como todos saben hace unos meses decidió renovarse por completo para lucir un tono rubio.

Emma Coronel una mujer muy guapa/Instagram

"Que bella señora y con un gran corazón, cuídese mucho", "Tan bella, elegante y bueno ni la conozco y me imagino nunca lo haré, pero se me hace muy sencilla y amable", "mujerón de mujerón ojalá tuviera el gusto de conocerte", "Hola señora solo quiero que sepa que la admiro mucho por ser tan valiente y por qué a pesar de las circunstancias nunca agacha la cabeza, saludos", "Sin palabras toda una diosa", le escribieron a Emma Coronel en Tik Tok.

Para los que no saben Emma Coronel se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, pues cuenta con varias fan page, algunas de ellas han sido sobre los looks que usa cuando acude a los juicios de su esposo El Chapo Guzmán, mientras que otros están destinados a las obras de caridad que hace la guapa mujer, quien ya ha dicho en algunas entrevistas que no le interesa la fama.

Emma Coronel el día de su cumpleaños/Instagram

En algunos videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Emma Coronel acudiendo a algunos hospitales pediátricos entregando víveres y otros materiales para los pacientes e incluso personal médico, es por eso que para muchos la exreina de belleza se ha convertido en una celebridad.

Una de las razones por las que Emma Coronel decidió irse a vivir a Estados Unidos, fue por el tipo de vida, además de poder estar más cerca de su esposo, ya que muchos pensarían que la mujer radica en México, pero la realidad es otra, además de esa manera se mantiene alejada de los medios.

Emma Coronel posando en la nieve muy guapa/Instagram

Por si quieres vivir en otro país y pues Estados Unidos se me hace buena elección (...) me gusta mucho el tipo de vida como que muchos más tranquila, muy ordenado, dijo Emma Coronel en una entrevista en 2016 para Univisión donde se le miraba por primeras veces a la bella mujer en la televisión.

Cabe mencionar que Emma Coronel ha sido invitada para realizar proyectos televisivos, y aunque se le vio en una serie donde tuvo una pequeña aparición en el reality show Cartel Crew, de la cadena VH1 ella no se interesó del todo.

