Emma Mackey podría ser la gemela pérdida de Margot Robbie

Desde el estreno de la exitosa serie de Neflix, "Sex Education", la actriz francesa Emma Mackey de 24 años de edad se ha hecho de gran popularidad alrededor del mundo por su interpretación del personaje "Maeve" y en su gran ascenso en el mundo de la actuación comenzaron a surgir teorías de que es la hermana gemela pérdida de una famosa actriz.

Usuarios de Internet aseguran que Mackey es idéntica a la actriz australiana de 29 años Margot Robbien, quien protagoniza la próxima película de DC Comics, "Birds of Prey", y sin duda alguna han acertado, pues el parecido en innegable ante los ojos de cualquiera.

Margot Robbie y Emma Wackey/Instagram

Robbie, por su lado, tiene una gran trayectoria detrás, pues se ha posicionado en una grande del cine gracias a películas como "El Lobo de Wallstreet", "Suicide Squad" y "Once Upon A Time in Hollywood", para este año regresará a la pantalla grande con el personaje de la villana Harley Quinn, uno de los favoritos del público.

Sin duda alguna, si Margot Robbie decidiera dejar de hacer su rol como Harley Quinn, su perfecto reemplazo sería Emma Mackey. Ambas actrices se encuentran en sus veintes y han llegado a ser confundidas por sus fanáticos en más de una ocasión, esto por el gran parecido que comparten, pese a no tener las mismas nacionalidades, han sido llamadas "gemelas" en más de una ocasión.

Durante una entrevista para BBC Radio 1, los actores de la serie "Sex Education", Emma Mackey y Ncuti Gatwa, recordaron el momento en el que confundieron a Margo con Emma, en el papel de Maeve, pues el entrevistador Greg James les mostró un video a ambos actores y ellos afirmaron ya haberlo visto.

En el video, durante una entrevista con Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio para la película "Once Upon a Time in Hollywood", les preguntaron a los actores si alguna vez los habían confundido con otros y Margot recordó cuando fue felicitada por su supuesto papel en la serie de "Sex Education", a lo que ella respondió que no era ella, pero sí se parecía.

Por su lado, Emma Mackey, aseguró que la reacción de Margot Robbie fue adorable, y también reconoció que tiene un gran parecido con la misma, y es que además de contar con un fuerte parecido físico, también son acreedoras de un gran talento actoral dentro de la industria estadounidense.