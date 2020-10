Emma Roberts bloqueó a su madre en Instagram tras revelar su embarazo

Estados Unidos.- Emma Roberts, actriz de series como Coven, Cult, Apocalypse, Freak Show y 1984 de American Horror Story, durante una entrevista reciente con Jimmy Kimmel, reveló que bloqueó a su madre, Kelly Gunningham, luego de que esta revelara que estaba embarazada antes de tiempo por error.

La actriz de 29 años, que está a la espera de su primer hijo junto a su novio Garret Hedlund, confesó que su madre reveló la noticia del embarazo de forma accidental en Instagram cuando le contestó algunos mensajes a los fanáticos de Emma.

A la señora le mandaron capturas de los rumores que surgían en Internet sobre el embarazo de su hija y ella, feliz y emocionada, contestó dando las gracias y dijo que estaban emocionados por esta nueva etapa, confirmando así lo que muchos estaban sospechando.

Fue increíble. Cuando le dije: 'Mamá, has revelado mi embarazo'. Ella me contestó: ¡Emma, pero si lo has anunciado!' y le dije: 'No, no lo hice. Eso ha sido un periódico' y me contestó: 'Oh, no lo hice... eso no estaba claro'", explicó durante la entrevista la sobrina de la actriz Julia Roberts.