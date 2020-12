¡Emma Stone está de vuelta y protagonizará la serie humorística "The Curse"!

La actriz estadounidense, Emma Stone, regresará a la pantalla próximamente, y será a través de la serie de televisiva escrita por los hermanos Safdie, titulada The Curse, la cual cuenta los problemas que asechan a una pareja que está en busca de concebir un hijo, los cuales son desencadenados por una supuesta maldición, reveló The Hollywood Reporter.

En dicho proyecto, Emma Stone compartirá pantalla con el escritor y también actor, Nathan Fielder, quien es conocido por co-crear y protagonizar el programa Comedy Central Nathan for You, y quien se hará cargo de dirigir los capítulos de la nueva serie producida por los estudios A24.

"La inteligencia y el saber de la incomparable Emma Stone la convierten en la compañera perfecta para el ingenio de los hermanos Safdie y la comedia subversiva de Fielder", comentó a través de un comunicado, Amy Israel, la vicepresidenta del canal Showtime.

Cabe mencionar que la ahora protagonista de "The Curse, Emma Stone ha estado nominada al Oscar en tres ocasiones, llevándose el galardón como mejor protagonista en el año 2017 por su actuación en la película La La Land, donde trabajó a lado del actor canadiense, Ryan Gosling.

Es por esto que la nueva serie de comedia de los hermanos Safdie, The Curse, promete ser todo un éxito, pues es innegable el atractivo reparto que la compone. Además, por supuesto, del conocido talento de estos jóvenes directores, encargados de dirigir grandes éxitos como la película Good Time en 20017 o Uncut Gems en 2019.

Recordemos que además de escribir, esta dinámica pareja de hermanos, se encargan de dirigir, actuar, editar, filmar, mezclar el sonido, y producir cada uno de sus filmes, por lo que han colaborado con diversos directores de talla mundial como Ronald Bronstein, Oneohtrix Point Never y Sean Price Williams.

