Emma Stone revela que Monica Geller le inspiro para Eep en The Croods

Estados Unidos.- Han pasado 8 años desde el estreno de la primera película de The Croods y aunque esta próximo el estreno de la secuela "A New Age” Emma Stone ha revelado algunos secretos en torno a Eep el personaje al que da vida en la saga animada.

Pues durante su visita al programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, Emma Stone reveló tener una gran inspiración en el personaje de Monica Geller interpretado por la actriz Courteney Cox de la serie noventera "Friens" esto para dar voz al papel de Eep de The Croods.

“Me di cuenta, y esto es una especie de delatarme a mí misma, pero no me di cuenta hasta muy, muy recientemente, que creo que estoy un poco inspirada por Mónica de Friends, quien no podría ser más opuesta a Eep como personaje", indicó Emma Stone durante su visita a The Tonight Show.

Pues, aunque ha pasado mucho tiempo desde que la película se estrenó en la pantalla grande, no fue hasta ahora que Emma Stone a pocos días del estrenarse The Croods: A New Age, que encontró una similitud entre los dos personajes de ficción.