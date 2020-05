Emma Stone se une a la lucha contra los problemas de salud mental

Emma Stone confesó en un video que se publicó en el canal de YouTube Child Mind Institute, que desde niña lucha contra la ansiedad. "Mi madre siempre dice que nací con los nervios fuera de mi cuerpo, soy sensible en un nivel que es problemático. He hablado con mi terapeuta sobre eso antes y ella dice, 'gracias a Dios que encontraste la actuación'".

Emma Stone, actriz ganadora del Premio Oscar, está impulsando la campaña #WeThriveInside de Child Mind Institute, una iniciativa digital para ayudar a niños y jóvenes con este mismo problema de salud mental.

"Muchos de nosotros estamos lidiando con el aislamiento, la ansiedad y la incertidumbre durante esta crisis de COVID-19, y esto incluye a los 17 millones de niños y adolescentes en Estados Unidos, que es uno de cada cinco, que tienen un trastorno de salud mental. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo", comentó Emma Stone.

En el video la actriz compartió el siguiente consejo, "algo que realmente me gusta hacer cuando lucho con ansiedad es un tugurio cerebral, lo que hago es escribir todo lo que me preocupa, simplemente escribo y escribo y escribo y no pienso en ello y no lo leo de nuevo. Me parece muy, muy útil para mí sacarlo todo en papel".

Espero que te mantengas a salvo, te mantengas fuerte y saludable y te estoy enviando mucho amor.

