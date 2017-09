Emma Stone y Jennifer Lawrence en incómodo abrazo (VIDEO)

Tanto Jennifer Lawrence como Emma Stone, son dos de las grandes actrices de Hollywood que se han ganado el cariño y respeto de la industria cinematográfica con cada una de las películas que han protagonizado.

Ambas son jóvenes, talentosas, simpáticas y muy hermosas.

Cabe resaltar que tanto Emma como Jennifer Lawrence, ya han ganado el codiciado Premio Oscar a Mejor Actriz.

Pero al final de cuentas, las dos (dejando a un lado su faceta como actriz) son simples mortales que protagonizan momentos incómodos.

Las dos actrices acaban de coincidir en el Festival internacional de Cine de Toronto (TIFF), en donde Emma Stone se encontraba presentando La batalla de los sexos, y Jennifer Lawrence, Mother!, la película que dirige su pareja, el cineasta Darren Aronofsky.

En el vídeo que ha subido la revista Variety a su cuenta de Instagram, Jennifer Lawrence se acerca a Emma para abrazarla (después de protagonizar, ambas, un momento incómodo en los Golden Globes), pero Emma Stone no le corresponde. Entonces se genera una situación cortante y se van cada una por su cuenta.

¿Sería una venganza de Emma Stone por lo ocurrido en los Globos de Oro?

Todos, en algún punto, han vivido algo así: no sabes si saludar con un abrazo, sólo con un beso o con un apretón de manos y esto fue exactamente lo que sucedió entre ellas. Lo más divertido es que las actrices, conocidas por su sencillez y sentido del humor, son buenas amigas.

De acuerdo con el portal Vanity Fair aun así, la relación entre ambas resultó problemática desde el principio. Emma Stone reconoció que se sintió intimidada por la actriz; al fin y al cabo, Jennifer Lawrence lleva años arrasando en Hollywood, a pesar de su juventud.

“Ella no sabe esto, pero hubo una época en la que pensaba, ‘Oh, Dios, me voy a volver loca, ella es increíble y talentosa y una gran actriz. La he fastidiado, no voy a trabajar de nuevo nunca más, Goodbye Yellow Brick Road”, escribió la actriz.