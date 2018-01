Emma Watson sorprende con su nuevo look

La bella actriz Emma Watson se volvió tendencia en redes sociales tras subir una imagen con su nuevo look. La joven, quien en cine dio vida a Hermione Granger en las adaptaciones cinematográficas de "Harry Potter", ahora usa flequillo y, de acuerdo con sus seguidores, le queda muy bien.

La imagen publicada en Instagram superó los 3 millones 400 mil "Me Gusta" , y por si fuera poco, los comentarios que sus seguidores escriben son a su favor y resultan halagadores para ella.

La joven sostiene en la fotografía un ejemplar de Why I'm no longer talking to white peopler about race, de Reni Eddo-Lodge, libro que recomienda leer entre enero y febrero.

Conoce a las dobles de la actriz Emma Watson.

La guapa y hermosa actriz de la saga conocida de Harry Potter, Emma Watson, es una de las pocas actrices que no se le conocen algún escándalo y que además, mantiene un perfil bajo su vida privada y fuera de los reflectores.

Por esto y más, Emma Watson es considerada alrededor del mundo como una de las actrices más hermosas del mundo, por su personalidad única y belleza natural, por mil razones más, la actriz tiene muchos fans alrededor del mundo, y no sólo eso, sino que también existen dobles de la protagonista de la "Bella y la bestia".

Una joven estadounidense esta siendo obasionada por los usuarios de las redes sociales que la siguen en su cuenta personal de Instagram, por el gran parecido que tiene con la actriz Emma Watson y además deleita a sus seguidores vistiendo atuendos parecidos a Hermione Granger.

Mazatlán.-La pantalla grande se llenará de amor, romanticismos, acción pero sobre todo de mucha diversión con los estrenos que vienen para el 2018.

Primeras entregas.

Entre los estrenos que están contemplados para el mes de enero del 2018 figuran La cinta animada Tadeo 2, Más fuerte que el destino, Frantz, La forma del agua, Siempre estarás conmigo, En la penumbra, Terror en la oscuridad, La leyenda del Charro Negro, El Pasajero, La fiesta de la vida, Apuesta maestra, El corazón del hombre, El reencuentro, La bóveda.

Propuestas mexicanas.



La actriz mexicana Fernanda del Castillo protagoniza Una mujer sin filtro. Otra de las propuestas para esté año es la el filme Lo más sencillo es complicarlo todo, la cual cuenta con el protagónico de Danna Paola. Entre las cintas mexicanas que llegan en febrero está La boda de Valentina, en la cual actúan Marimar Vega, Omar Chaparro, Jesús Zavalay Ryan Carnes. Cómplices, figura entre los estrenos mexicanos, el filme se estrenará el 23 de febrero del 2018, entre los actores Arath de la Torre, Jesús Zavala, Claudette Lalí, Liche Ariza, Marina de Tavira y Sharlene Taulé.

El mes de marzo tiene sus propuestas entre ellas Alfa, Un viaje en el tiempo, Tomb Raider, Titanes del Pacifico.

Gritaras de terror.



Para los amantes del suspenso, el miedo y el terror entre esas propuestas se aprecian Halloween que se estrenará el 19 de octubre, La monja que llegará el 13 de julio, La noche del demonio 4: La última llave, la cual se mirará en México el 5 de enero del 2018, Los nuevos mutantes estará en cine el 13 de abril, Slender Man se llega el 18 de mayo, The Strangers 2: Prey at Night el 9 de marzo.

"Misión Imposible 6".

La sexta entrega de la película llega a salas de cine de Estados Unidos el 27 de julio de 2018. De nuevo el actor Tom Cruise llenara la pantalla grande. Este filme será la primera de la serie de filmes en salir en 3D.





"La monja".

Luego de poner a todos a temblar en el cine con El Conjuro, ahora La monta tendrá su propia cinta. Su estreno esta previsto para 13 de julio. Entre los actores figuran el mexicano Demian Bichir, como el padre Burke.





"Hotel Transylvania 3".

Monstruos de Vacaciones. El estreno del filme de animación 13 de julio del siguiente año. Drácula, Mavis, Johnny y el resto de sus amigos se toman unas vacaciones en un lujoso crucero Monster, donde Drácula se enamora.



"Avengers: Infinity War".

La cinta de la cadena Marvel llegará el 27 de marzo del 2018 a México. Entre el elenco están Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth. De nuevo los superhéroes se reunen luchar juntos contra los malos.





"Cincuenta Sombras; liberadas".

El estreno de la cinta está contemplado para el 9 de febrero en México. Entre el elenco figuran Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford. Anastasia Steele y Christian Grey se casan. Disfrutaron de una maravillosa luna de miel que tuvieron en Europa. En embarazo, chantajes, nervios, pero sobre todo la lucha de la supervivencia de su amor, marcan esta historia.





‘Ocean’s Eight’.

Su estreno en Estados Unidos es el 8 de junio de 2018, aún no hay fecha para su llegada a México. Entre el elenco figuran Sandra Bullock, Rihanna, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling Sarah Paulson , entre otras.





"Tomb Raider".

Las Aventuras de Lara Croft. La cinta de aventura se estrenará el 16 de marzo del 2018. Entre su elenco figuran Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins. La protagonista deberá descifrar la muerte de su padre.





"Los Increíbles 2".

Este 2018 la diversión continúa con la cintas animadas, la cual llegará a las salas de cine de México 15 de junio. La familia enfrentará los poderes de Jack Jack, Helen Parr vivirá nuevas aventuras acompañada de su motocicleta.





‘X-Men: Dark Phoenix’.

La película de Marvel se estrenará el se estrena el 2 de noviembre de 2018 en los cines de EE.UU. Entre el elenco figuran Jennifer Lawrence como Mística, Evan Peters como Quicksilver, Nicholas Hoult como Bestia.





"Pantera negra".

La cinta de acción se estrenará el 16 de febrero del 2018. Entre el elenco figuran Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Andy Serkis. De nuevo los buenos tendrán que salvar el reino ante una nueva amenaza.







"Rampage".

Devastación. La película de acción que se estrenará el 20 de abril del 2018 , que cuenta con la dirección de Brad Peyton. Entre los actores figuran Dwayne “The Rock” Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello.





"Jurassic World: El Reino Caído".

La cinta de ciencia ficción se estrenará el 22 de junio del 2018. Cuenta con la dirección de J.A. Bayona. Entre los actores están Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Rafe Spall.







"Deadpool 2".

La película tiene contemplado su estreno el 1 de junio. Entre los actores están Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T. J. Miller, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand, Stefan Kapičić y Josh Brolin, Zazie Beetz y Jack Kesy.





"Acuaman".

La cinta llega a los cines el 21 de diciembre de 2018 en Estados Unidos. El proyecto bajo el sello de DC Comics cuenta con las actuaciones de Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Nicole Kidman y Willem Dafoe.

‘Solo: A Star Wars story’.

La película se estrena en Estados Unidos el 25 de mayo de 2018. Aún falta ver que día llega a México. Es producida por Lucasfilm y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Entre los actores que dan vida a la trama se aprecia Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller y Joonas Suotamo.