Emmanuel Palomares responde al supuesto romance con Paola Rojas

Emmanuel Palomares rompió el silencio revelando para el programa Sale el sol, lo que realmente pasa entre él y Paola Rojas, de quien se dijo es la nueva conquista del venezolano de 28 años.

Y es que se les vio muy juntos a ambas celebridades en una fiesta donde la pasaron juntos toda la noche, por lo que el histrión rompió el silencio pues al parecer no tenía idea de lo que realmente estaba pasando.

Mira como mi personaje que quiere con todas pues mira aparte de eso que dicen que quiero con todas siempre también y Paola una gran amiga mía... dijo Palomares sobre Paola Rojas.

Por si fuera poco el histrión dijo que no tiene problema que lo relacionen con Paola u otras mujeres mayor que él, pues asegura que siempre habrá ese tipo de chismes en el mundo del espectáculo, donde lo relacionen con mujeres del medio.

"Molestar no que me va a molestar no que digan que hablen, siempre dicen fui a una fiesta a bailar, me encanta bailar y ustedes ahora me están preguntando esto, entonces que te digo...", dijo Emmanuel.

Además el actor dijo que Paola Rojas es una mujer sexy por su inteligencia y es que como todos saben la conductora es famosa por ser una mujer que enfrenta las cosas de frente y de la mejor manera pues gracias a esto ha llegado muy lejos.

Por otro lado señaló que no hablará sobre su exnovia Irina Baeva, quien ha estado en el ojo del huracán desde hace varios meses por mantener un romance con Gariel Soto y es que se han convertido en la pareja más polémica por su apasionado romance, el cual va viento en popa aunque a muchos no les parezca.

"Guapa e inteligente y Emmanuel guapo pero no tan inteligente... Aunque en el amor el intelecto que importa! Es un papasote", "Es un bebe ese chaleco Paola yo se Que Es una mujer que ha hecho mucho esfuerzo por salir adelanté igual que muchas mujeres merecen lo mejor", fueron algunos mensajes que recibió.

Cabe mencionar que Emmanuel Palomares, es uno de los galanes más famosos de la pantalla chica y lo ha demostrado en telenovelas como Mujeres de negro, Corazón que miente y Antes muerta que Lichita entre otras.