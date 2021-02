Emmanuel Palomares salvado de la dictadura en su natal Venezuela, gracias a la actuación

Desde muy pequeño Emmanuel Palomares estuvo nutriendo lo que sería una de sus mayores pasiones. La actuación le cambió por completo la vida, "a mí la actuación me salvó de una dictadura, como venezolano me hizo salir antes por mis sueños", expresó el joven actor en una charla con Debate. "Y resulta que al salir, llegó a México y me enamoro de este país y aquí me dan un futuro".

Venezuela está viviendo una situación crítica como todos sabemos actualmente, yo tengo mucho que agradecerle a la actuación, mi pasión y ahora mexicano, no se si sabían que ya me nacionalice, soy mexicano.

En estos momentos podemos disfrutar del fascinante talento artístico del actor Emmanuel Palomares en la franquicia "Vencer" de la reconocida y respetada productora mexicana Rosy Ocampo. En enero de 2020 se estrenó por Las Estrellas la telenovela "Vencer el miedo" y en octubre de ese mismo año, salió al aire la segunda parte de esta historia, "Vencer el desamor". En este melodrama Emmanuel Palomares da vida a los gemelos Gael Falcón Albarrán y Rommel Guajardo.

"Esta historia ha sido el reto más importante para mi carrera profesional que además me gocé como nunca antes otro, por lo que implicaba", manifestó con un enorme entusiasmo el actor originario de la ciudad de Valera, en el estado de Trujillo, Venezuela.

Emmanuel Palomares se dice muy satisfecho de interpretar a estos hermanos gemelos, "por ser la unión de esos universos, Vencer el miedo, que se estrenó en enero de 2020 y Vencer el desamor estrenada en octubre, agradecer esta confianza que me genera la productora Rosy Ocampo y Silvia Cano por este compromiso de dar vida y de cumplir este goce actoral, porque es lo que es para mí, un disfrute de trabajo inolvidable".

Emmanuel Palomares inició su carrera actoral en su natal Venezuela, en la serie juvenil "Corazones extremos", que se transmitió por Venevisión. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Hoy en día "Vencer el desamor" es la telenovela de Televisa número uno a nivel nacional, además de estar teniendo gran éxito en Estados Unidos y Latinoamérica. La franquicia "Vencer" narra la historia de cuatro mujeres, de diferentes edades y personalidades, que se ven obligadas a vivir bajo un mismo techo. Al principio, la convivencia es complicada y tensa, pero cambia de rumbo al ver que todas comparten la dolorosa experiencia del desamor y abandono de sus parejas. Esa fuerte vivencia, las unirá y juntas se darán apoyo y fortaleza. Cabe resaltar que recientemente Rosy Ocampo confirmó que este proyecto tendrá una tercera parte: "Vencer el pasado". Podría estrenarse en televisión en junio próximo.

Para este gran reto en su carrera actoral, Emmanuel Palomares llevó a cabo trabajo de mesa, mucho análisis de texto, de personaje, de referencia, trabajó junto a sus directores, "dándole finalmente a esta ficción una verdad lo más creíble posible, yo hice análisis escena por escena, texto por texto de estos hermanos gemelos y sin duda fue un arduo trabajo, saber que vas a interpretar a Romel y luego me cambio y en cinco minutos después ya tengo que ser Gael y es defender a Gael, defender sus convicciones y su manera de pensar, un reto increíble y que la experiencia te va sabiendo cómo llevar el camino, rodeado de un equipo de primera".

Anteriormente el actor llevó a cabo las filmaciones de la película "Camino a la libertad", de la que es su protagonista. Dicha producción cinematográfica narra la historia de la independencia de Guayaquil, Ecuador en 1820, "un venezolano que llega a Ecuador a impulsar a sus líderes y bueno, eso me tiene muy contento también". Se tiene previsto que su estreno en las salas de cine se lleve a cabo en este año, sin embargo, ante la pandemia del Covid-19, hay incertidumbre con respecto a la fecha exacta de su estreno. De momento quiere "ser Emmanuel un rato, estuve interpretando a dos personajes que me quitaron mucho tiempo de lo personal".

¿Cómo comenzó la historia de Emmanuel Palomares?

Desde que tiene uso de razón, recuerda que siempre participaba en todos los eventos escolares, haciendo actividades adicionales a sus clases, ya fuera en teatro, baile, canto, poesía, etc. Como mencionamos al principio, creció en medio de ensayos, sin saber que estaba nutriendo desde pequeño lo que sería su pasión.

Cuando tuvo la oportunidad se fue a estudiar a la Universidad de Maracaibo y posteriormente tuvo de realizar un casting en Caracas, Venezuela. Gracias a su indiscutible talento y potencial artístico, fue seleccionado, "y es cuando empieza la historia, a los 18 años hice mi primer proyecto actoral, empecé a estudiar actuación de manera profesional y cuatro años después estaba haciendo una telenovela en Venezuela, mi primera telenovela, ahí fue que me di cuenta que me quería dedicar a esto para toda mi vida, empecé a ver la situación de Venezuela, como venía y decidí iniciar de cero nuevamente aquí en México".

Hace ya ocho años al llegar a tierras aztecas, estudió en el Centro de Educación Artística (CEA), la escuela de Televisa, "donde hice dos años más de preparación actoral y una vez que me gradué como el mejor actor de mi generación, empecé a trabajar".