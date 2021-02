Emmanuel Palomares sobre su noviazgo con Irina Baeva: "ella descuidó nuestra relación"

Hace unos días Irina Baeva, tuvo una charla con Yordi Rosado para su programa de YouTube "La entrevista con Yordi Rosado", la cual se tituló "Irina Baeva: es momento de la verdad". Además de hablar del tan conocido tema de su polémica relación amorosa con el galán de telenovelas Gabriel Soto, la actriz de origen ruso habló sobre el noviazgo que tuvo con el actor venezolano Emmanuel Palomares, también galán de los melodramas en México.

Durante la charla Irina Baeva aseguró que su ruptura amorosa con Emmanuel Palomares, fue el drama de su vida. La actriz originaria de Moscú, Rusia, no pudo evitar las lágrimas al mencionar que nunca comprendió el motivo por el cual terminó linda historia de amor con el actor venezolano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nosotros terminamos y fue, bueno, el drama de mi vida, le sufrí mucho, nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo, la verdad era una relación muy bonita, llevábamos mucho tiempo juntos como dos años y medio, más o menos.

La futura esposa del actor Gabriel Soto, ex esposo de la actriz mexicana Geraldine Bazán, contó que al momento de su separación de Emmanuel Palomares, estaba en uno de sus mejores momentos como actriz, resaltando que el actor fue quien terminó con ella. "En ese momento fue cuando más sola me sentí, no sé qué fue lo que sucedió, le preguntaba: 'pero, ¿qué es lo que está mal', yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea, la verdad es que no sé. Sí, lo amaba mucho".

Leer más: Irina Baeva atemorizada por escándalo quiso hablar con Geraldine Bazán

Tras las declaraciones de su ex novia, Emmanuel Palomares (uno de los protagonistas de la telenovela "Vencer el desamor", donde interpreta a los gemelos Gael Falcón y Rommel Guajardo), aseguró que su relación amorosa con Irina Baeva se terminó ante el descuido de ella. Al respecto, el actor de 30 años de edad compartió a la revista People en Español:

Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión, una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados.

Asimismo mencionó que entre Irina y él hubo mucho amor y respeto, "de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdo, de mi pasado no cambiaría nada, a ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida siempre voy a desearles lo mejor". Hoy en día Emmanuel Palomares tiene un bello noviazgo con la modelo argentina Naiara Yunez.

Por otra parte, Geraldine Bazán asegura que Irina Baeva se metió en su matrimonio con Gabriel Soto, padre de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. Cuando todo el escándalo de ser la supuesta tercera en discordia "explotó", la misma Irina intentó hablar con Geraldine. "Yo quise ir a hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel, nunca se dio, mi intención nunca fue lastimar a nadie y estoy segura, y aquí sí puedo hablar, que no me gusta hablar por otras personas, pero puedo hablar por Gabriel, la intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie, a nadie".

Leer más: ¿Gabriel Soto envió a Geraldine Bazán su video íntimo? La actriz habla al respecto

"Yo pedí hablar personalmente con ella porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo creo que se tiene que hablar, yo soy de hablar cosas frente a frente, toda la gente que me conoce no me dejarán mentir, que yo soy de hablar las cosas de frente, el problema que yo tengo contigo platiquémoslo, vamos a ver, vamos a hablar, nunca se dio".