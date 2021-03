Empeora la salud de Cepillín; ha entrado a terapia intensiva

México.- Todo México ha estado esperando buenas noticias sobre Ricardo González "Cepillín", recordado payasito de la televisión, sin embargo, no todo ha salido como se esperaba, ya que su salud se ha complicado después de su operación de columna y ha ingresado a terapia intensiva.

Su hijo Ricardo fue quien confirmó la noticia a El Universal, explicando que fue ingresado a terapia intensiva debido a una insuficiencia cardíaca y neumonía, esto después de la operación fuerte que tuvo. La familia del payasito ahora está muy preocupada por su estado de salud, pues Ricardo tiene antecedentes de infartos y demás complicaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con mucha fe y confianza, su hijo espera que pueda salir adelante y asegura que están haciendo todo lo posible por mejorar su ritmo cardíaco y lograr contener la neumonía que lo agobia. Ricardo también compartió que pasó la mañana a su lado, pero somnoliento.

Leer más: "Hay mucha falsedad": Pepillo Origel se quedó con pocos amigos tras escándalo por la vacuna

Explica que le veían el pecho pesado y pensaban que se trataba de flema nada más, sin embargo, no era así. Cepillín habría sido ingresado a terapia intensiva entre las 16:00 y 17:00 horas de este domingo 07 de marzo.

¿Qué sucedió con Cepillín?

El payasito más recordado de la televisión sufrió un accidente el pasado sábado en el que estuvo a punto de caer por las escaleras, aunque logró sostenerse de un barandal, presentó un fuerte dolor por el cual tuvo que ser hospitalizado y fue ahí donde le informaron que debía someterse a una cirugía. El domingo pasó a quirófano y le tuvieron que poner ocho clavos.

Se contemplaba que el también cantante mexicano lograra salir de alta el viernes o sábado, pero esta mañana, su hijo explicó que sería imposible llevárselo, sino hasta el martes, pero debido a su situación actual, tendrá que permanecer un poco más de lo esperado hasta que se mejore.

Ricardo asegura que "estamos todos destrozados, no esperábamos que saliera de una operación y pensábamos que estaba todo bien y pues así se puso de complicado. "El pronóstico [de los doctores y especialistas] es neutro, dicen que todo paciente es diferente y no me pueden dan un pronóstico", contó a El Universal en entrevista.

Leer más: Valentina, la hija de los actores Andrea Noli y Jorge Salinas, debutará en Europa como modelo

Para consolidarse y enviar un apoyo económico a la familia de Cepillín, la actriz, comediante y cantante Angélica Vale organizó una recaudación de fondos. Otros famosos mexicanos como el actor Kuno Becker y la actriz Aracely Arámbula, se han sumado a esta noble causa. La hija de la cantante y actriz Angélica María, espera reunir con la ayuda de muchas personas 100 mil dólares, alrededor de dos millones de pesos mexicanos.