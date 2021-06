"Empieza a hablar fregaderas y sale todo...": Juan Rivera amenaza a su hermano Lupillo Rivera

México. Tal parece que se viene un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo respecto a la familia Rivera. Ahora es Juan quien hace público que tiene problemas personales con su hermano Lupillo Rivera, y hasta lo amenaza.

Juan Rivera, quien también es cantante, desata polémica en las redes sociales con una serie de comentarios que quizá muchos de los seguidores de él y de Lupillo esperaban escuchar.

En el video, Juan Rivera explica que tiene diferencias con su hermano Lupillo y es que su mala relación habría empezado desde 2001, cuando este último registró a su nombre la canción Sufriendo a solas, cuando Juan es quien la compuso.

Juan Rivera hace público que su hermano se ha referido a él en varias ocasiones como “basura”, “oveja negra”, “mierda” y que “no sirve para nada”, lo que provocó que en más de una ocasión ambos estuvieran a punto de golpearse.

Carnal, ya no voy a permitir que me humilles así porque lo hiciste mucho en tu vida y lo he soportado y él sabe cómo han ofendido a cada miembro de esta familia”.

Ya me cansé y no me voy a dejar, esto no es para causar daño, es para ponerles un alto. Te aviso, pásate de listo, empieza a hablar fregaderas y sale todo, bro”.