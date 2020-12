Empoderada e intensa, así luce Gomita con falda de terciopelo verde

México. La youtuber y conductora de televisión Gomita sorprende en Instagram con su look navideño y sus fans se emocionan al máximo. En una imagen que coloca luce además intenta y empoderada. La guapa modelo no deja de compartir fotografías suyas en sus redes sociales y en ellas muestra lo bien que luce.

Gomita, quien se hizo famosa hace años al participar en el programa Sabadazo, en Televisa, ha cambiado mucho físicamente en los últimos años, y es que siempre se ha ocupado de su aspecto físico para lucir lo mejor posible, por eso ha recurrido a hacerce varias cirugías y lo ha aceptado ella misma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Para lucir empoderada esta Navidad Y que seas la envidia de tus primas y vecinas", escribe Gomiga en el mensaje de la imagen que cuelga en Instagram; en ella aparece sosteniendo un regalo y a sus espaldas el árbol navideño.

Gomita se convierte en el centro de atracción entre seguidores y no seguidores en sus redes sociales con su nueva publicación, ya que porta un atuendo muy acorde a diciembre y por si fuera poco, enseña pierna.

Preciosa como siempre", "Qué hermosa, eres una gran persona", "Demasiado bella", le expresan sus fans, aunque otros que quizá no lo son le hacen comentarios como este: "¿Qué es eso...?".

Gomita es una joven triunfadora que sale adelante en la vida ocupándose de trabajar y haciendo de lado comentarios negativos y personas negativas, además hace lo que le gusta: modela, conduce, tiene su canal en YouTube, viaja y si se le ocurre hasta canta.

Gomita, siempre guapa. Foto Instagram

Y en sus redes sociales siempre agradece a la gente que la quiere por tanto cariño, les comparte de sus vivencias en su vida personal y profesional y lo más importante es que muestra una actitud positiva en todo momento, cosa que les encanta a sus millones de fans y se lo hacen saber.

En días pasados apareció en otra imagen en Instagram con un abrigo y hubo quien le comentó que se parece a Cruella de Vil, el personaje de ficción y la principal villana en la novela de Dodie Smith One Hundred and One Dalmatians (1956), y en las adaptaciones cinematográficas y de televisión 101 dálmatas de Walt Disney Pictures.

A la famosa youtuber le encontraron cierto parecido con Cruella de Vil y por eso se lo hicieron saber, cosa que tomó con optimismo.

Pero también compartió otra imagen en la que agregó un texto que causó gracia a muchos, porque escribió en alusión a cómo algunas personas sienten que es su personalidad o escribirían ellas en alusión su pose.