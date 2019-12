Empresario golpea a Gomita por no dejar que la besara

Araceli Gómez, mejor conocida como Gomita, estuvo de invitada en el programa "Los minutos de Gustavo Adolfo Infante", donde la conductora de televisión reveló al periodista de espectáculos que una de las operaciones en su nariz, fue el resultado de una agresión por parte de un empresario.

Gomita mencionó que tiene tres operaciones en su nariz; la última de estas fue pagada por un empresario que la acosaba. La youtuber participaba en la puesta en escena "Los Mariscos del Tenorio" y tras bambalinas, dicha persona intentó besarla a la fuerza y al poner ella resistencia, le dió un golpe.

"La tercera un cabrón me da un madrazo y me la vuelven a operar por quererme besar a fuerzas, en el trabajo. Si la pagó, se hizo responsable y la pagó, 30 mil pesos le costó. No soy tan cara,¿qué querías si te está besando a fuerzas?".

Por otra parte, Gomita aseguró que durante su etapa en "Sabadazo", sufrió abusos por parte de Cecilia Galliano y Laura G.

"Ceci fue más dura, ¡qué no me hacía! había muchas secciones y te agarraban a almohadazos, tu sabes con qué intención va ese almohadazo, era fuerte; Laura me dio un microfonazo, no sé si fue sin querer, pero me dio un madrazo con el micrófono, salí y le dije, qué pasó, ella dijo que fue sin querer".