En 15 minutos compusieron el éxito musical internacional, Qué maldición

Si se trabaja en busca de un sueño, se tiene talento y si se presenta la oportunidad de estar en el lugar y momento adecuados, todo puede ser posible.

Ejemplo de ello es la historia de los cantautores sinaloenses Omar Tarazón y Jhonny Zazueta, quienes tenían sus carreras independientes como compositores. En algunas ocasiones se juntaban a trabajar, sin imaginar que el día que visitaron a Sergio Lizárraga, líder de la banda MS, su historia cambiaría.

A partir de ese momento, todo funcionó a su favor, hasta el nacimiento de la agrupación Los 2 de la S, integrada por Omar y Jhonny, y que hoy en día está buscando expandir sus horizontes.

A tres años de esa idea y cerca de dos de formación como grupo, ya han recibido tres nominaciones a Premio Lo Nuestro, y están sonando cada vez más con su música.

Sin dejar de lado sus trayectorias independientes que dan mucha tela de dónde cortar, pues son autores de composiciones que han grabado Los Tigres del Norte, Calibre 50, La Arrolladora, El Recodo, Régulo Caro y muchos más, así que de esas facetas, anécdotas y novedades como agrupación, habló Omar Tarazón en entrevista con periódico EL DEBATE.

Como por arte de magia. Sus inicios como dupla, explica Omar Tarazón, se dieron curiosamente y guiados por sus canciones.

Recuerda que entre 2017 y 2018, Sergio Lizárraga, líder de la banda MS, le habló para invitarlos a él y a Jhonny a que le llevaran algunas de sus composiciones para la agrupación, que ya le había grabado a Omar en 2015 Por este amor.

“Íbamos a cantarle por media hora, pero esa junta se convirtió en cinco horas. Terminamos en el pueblo de El Recodo. Desde ese día, iba la magia a todo lo que daba. Por primera vez vi que se pintaron dos arcoíris (en el cielo). Ese día, Sergio y Luis Osuna se empiezan a imaginar lo que ni yo ni Jhonny habríamos pensado, juntar nuestras voces y hacer un grupo. Ni por la mente nos pasó, nosotros nada más hacíamos canciones.”

Después fueron llamados por Lizos Music y en la ciudad de Las Vegas les propusieron ser Los 2 de la S.

“Ese día se nos propuso, ese día lo asimilamos y ese mismo día salió una canción muy bonita que a donde vamos siempre nos la piden muchísimo, se llama La mirada nunca miente. La hicimos entre Sergio, el compa Jhonny, su servidor y también estaba presente el compa Luis Osuna”, agregó.

Aunque esto significaba para ambos integrantes empezar de cero, aceptaron el reto y han trabajado arduamente y con el alma para ir creciendo y logrando su espacio en el regional mexicano.Sin embargo, en la actualidad, la situación de contingencia sanitaria ha impedido la realización de conciertos, desde el 19 de febrero, cuando tuvieron su última presentación en Premios Lo Nuestro. En este periodo han aprovechado para componer, hacer arreglos musicales y actividades que les gustan.

Hoy en día, la dupla promociona Somos los que somos, una colaboración en versión banda junto a la MS con un videoclip que se grabó en febrero pasado en el Staples Center de Los Ángeles, ante 15 mil personas.

Para el joven dúo, estar en ese imponente escenario fue de lo más bonito y ya lo tienen bien grabado en el corazón. Se dicen agradecidos con sus padrinos musicales por permitirles compartir escenario en ese recinto que muchos no han tenido oportunidad de pisar. Aseguran que la respuesta del público fue muy buena e incluso lo han visto reflejada en alentadores comentarios en sus redes sociales.

“Los 2 de la S llegó para quedarse y el día de mañana me va a dar gusto contárselo a mis hijos, a mis nietos, que algún día formamos parte de eso”, afirmó.

Los sueños se realizan. Una de las facetas que disfrutan muchísimo es la composición, puesto que antes de arrancar el proyecto en conjunto, los integrantes lograron que les firmaran por separado los temas La calabaza (La Arrolladora), Por mí no te detengas, Por este amor (Banda MS), Amor del bueno (Calibre 50), No es que me gustes (Séptima Banda y Luis Coronel), Al cien y pasadito (Jorge Medina), entre otros.

“Nosotros, antes de ser cantantes, nuestro principal trabajo ha sido la composición, y ha sido lo que más disfrutamos hacer cuando no tenemos otra actividad. Ese es un espacio muy bonito porque es cuando tus pensamientos empiezan a viajar, con en base a tus pensamientos a veces sale una bonita canción, que ni te esperas que va a ser éxito y va a estar en boca de mucha gente”, destacó Omar, oriundo de Rosa Morada, Mocorito, de donde también son Los Tigres del Norte, agrupación que le grabó el tema La bala.

Al respecto, cuenta cómo se dio esa colaboración: “Yo vengo totalmente de abajo, vengo de un talacho, me mandaban a limpiar la siembra, porque de donde yo vengo es un campo pegado a Mocorito. Mi mamá y mi papá siempre decían ‘trabaje’ y yo nunca le quedé mal a nadie”.

Pero un día se inspiró en los hechos de violencia que veía en las noticias de todo el mundo y surgió La bala perdida (nombre original de la pieza que luego se cambió a La bala). Su intención al escribirla fue compartir un mensaje de recapacitación para todos sobre esas personas que utilizan armas.

Recuerda la odisea que fue cuando junto al compositor sinaloense Luciano Luna se le presentó la oportunidad de conocer a quienes finalmente interpretarían el tema con éxito, que es constatado por las 80 millones de reproducciones en YouTube del video del sencillo.Omar relata que él y Luna normalmente iban a viajes de trabajo a Estados Unidos. En uno de ellos se encontraron con un amigo en común que les dijo que conocía a Eduardo Hernández, de Los Tigres del Norte, por si querían hacerle llegar algunas canciones, y los ayudó.

Después de un largo recorrido hasta San José, California, les pasaron el teléfono de Eduardo, pero no respondía. Como a las tres o cuatro horas les contestó y por fin concretaron una cita. Sin embargo, hubo un giro inesperado para Tarazón, y es que no podía presentarles sus canciones con su guitarra, debía llevarlas en una grabación o en una computadora.

Esto desanimó a Omar pues no iba preparado para algo así, a diferencia de Luna, quien ya tenía más experiencia al respecto.

“Dije entre mí, ‘ya valió, porque mi computadora se había descompuesto (y no llevaba la música en digital). Luciano empezó a cantar sus ‘temas, él si iba preparado, y yo era el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Traté de no intervenir en la plática, porque prácticamente iba desarmado, cuando Jorge se dirigió a mí y me preguntó a qué me dedicaba, y le respondí que era compositor, a lo que me cuestionó por qué no cantaba algo. Le expliqué que nos habían dicho que por el lugar en el que están ubicadas sus oficinas no se podía cantar para no incomodar a los vecinos. Aproveché y le comenté que hace mucho me firmaron una canción, reaccionó extrañado y me preguntó cuál era, y respondí, ‘Se llama La bala perdida’. Todos se voltearon a ver y me dice: ‘¿Tú eres el de la bala? Te tenemos bien ubicado, nada más que no sabíamos cómo eras personalmente, pero hemos escuchado muy buenos comentarios de ti y esa canción está contemplada en el disco de nosotros que viene”, recordó emocionado.

El tema se difundió en 2014, pero a este se suman más de sus composiciones que han sonado con grandes del regional mexicano, a quienes agradece por confiar en sus letras.

“He tenido la fortuna de que nos han grabado agrupaciones grandes. Me ha grabado Régulo Caro, Gerardo Ortiz, Los Tigres del Norte, Banda MS, Calibre 50, Banda El Recodo, Recoditos, Voz de Mando. El que creo que me faltaba era Julión Álvarez, pero parece ser que ahí viene un tema mío y del compa Edén Muñoz, de Calibre 50. Él y yo compusimos la canción y ya se acomodó con voz de Julión”, adelantó.

Se dijo sin palabras para expresar el sentimiento que le despierta el que artistas que tanto admira canten sus melodías, al igual que el público. “Siento que es una bendición esto que uno hace, porque a través de tus letras puedes llevar mensajes a los corazones de las personas, puedes llegar a partes que ni tú te hubieras imaginado o transmitirle a otras personas con tus pensamientos algo de positividad. Por eso es importante que uno se fije bien antes de escribir, en el mensaje que se quiere transmitir. Es una gran responsabilidad.”

Una de sus coautorías que más han sonado actualmente por el impacto internacional que representa es Qué maldición, interpretada por Banda MS y el rapero Snopp Dogg. La melodía rompió barreras entre géneros musicales e idiomas, y la coescribió junto con Pável Ocampo y el propio Snoop Dogg.

Al respecto, agradece a la vida por todas las cosas que le están sucediendo. Expresó su admiración a Pável, quien fue el que se le acercó con la inquietud de que hicieran una canción para el dueto que la banda mazatleca haría con el estadounidense.

“Sin que suene presumido, lo que intento decir es que cuando las cosas están para darse se dan de esa manera mágica. Duramos 15 minutos escribiendo esa canción... Ya la teníamos lista y estábamos preparados para ir a cenar, porque fue en la noche cuando la hicimos. Al mes me entero que la canción ya estaba grabada y todo. Cuando fuimos a los Premios Lo Nuestro escuché la versión ya con la voz de Snoop y me dije: ‘Qué está pasando, qué cosa tan hermosa la verdad’. Simplemente puedo decir, gracias Dios mío, por ponerme y formar parte de este gran éxito.”

Omar asegura que cerca del 90 por ciento de sus melodías se han inspirado en parte de sus vivencias y lo que observa entre sus allegados.