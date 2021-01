En 5 pasos Yanet García te dice cómo conseguir el cuerpo de tus sueños

México.- La regia y ex chica del clima más candente de todo México Yanet García es conocida por lucir un cuerpo de infarto; envidia de muchas y deseo de muchos. Sin embargo, para lograr tal físico, la estrella de las redes sociales ha tenido que ser contante con sus rutinas de ejercicio así como llevar una alimentación balanceada. Aquí te compartimos los 5 pasos que debes de dar para tener una figura tan espléndida como la de ella.

No cabe duda que las constantes fotografías que la actriz y conductora de 30 años comparte en sus distintas plataformas virtuales han contribuido de gran manera a hacerla todo un ícono de la sensualidad y de la provocación y gran parte de estos dotes está en su increíble físico, el cual se ha empeñado en demostrar que es producto de sus extenuantes rutinas de ejercicio.

La chica del clima comparte 5 pasos con los que conseguirás tener el cuerpo que deseas/ Fuente: Instagram iamyanetgarcia

La conductora de 30 años que saltara a la fama tras ser "La chica del clima" en el programa de Televisa "Hoy", en una reciente entrevista para una revista especializada en los espectáculos, compartió cuáles son los pasos para obtener un cuerpazo como el que ella ostenta y aunque, tú que estás leyendo esta nota te esperes tips o sugerencias basadas en ejercicios físicos te vas a sorprender al saber que los pasos que da García se alejan un poco de lo que esperarías para concentrarse más en el aspecto psicológico y psíquico que rodea a las rutinas de ejercicio.

Los consejos que da la sensual "chica del clima" tienen su soporte en 5 cualidades: enfocarse en la individualidad (no compararse con nadie en el proceso de construcción de tu cuerpo), cuidar las emociones (que experimentes cuando estás realizando tus rutinas de actividad física), encontrar una razón (esto será fundamental para que no tires la toalla al poco tiempo de haber iniciado), aprender a balancear (mucho no significa mejor, por lo que tendrás que ser equilibrado, tanto en tu ejercicio como en la comida) y, por último, comenzar poco a poco (no quieras iniciar comiéndote el mundo, es mejor ir con calma).

Como ves, estos pasos que compartió la novia del actor estadounidense Lewis Howes, más allá de enfocarse en dictar pasos concretos de ejercicios determinados, son pautas que han ayudado a la actriz de 30 años ha seguir dándole con todo a sus rutinas que le han permitido tener el cuerpo que tiene y alcanzar con él, la fama de la que goza, como una de las conductoras más ardientes, no solo de la televisión mexicana, sino a nivel Latinoamérica.

En la publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, Yanet García le da las gracias a la revista encargada de publicar la nota en la que da los tips a seguir "para tener un cuerpazo", destacando a su vez que lo hizo con el deseo de que las personas que quieren iniciar este nuevo 2021 lo hagan de la mejor manera. En este sentido, la "chica del clima", invitó a todos los que tengan como propósito construir su cuerpo que disfruten el proceso, pues solo de esa forma los resultados esperados llegarán. (Yanet García afirma que su físico se lo debe al ejercicio que realiza)

Cabe mencionar que la publicación ya cuenta con más de 97 mil me gusta y 370 comentarios, entre los que destacan los que alaban su bien trabajado cuerpo, otros que la consideran la "mejor coach" de entrenamiento, mientras que, por otro lado, hay quienes la atacan por considerar que tomar un curso no es suficiente para ser experta en nutrición, por lo que no estaría realmente calificada para dar los consejos que da y aún menos que en la nota de la revista se ponga que estudia dicha carrera.