En “Hoy” bromean con Paul sobre el final de su programa

Paul Stanley está de regreso en "Hoy", luego de que llegara a su fin "Buenas vibras" proyecto que conducía y por el que abandonó el programa matutino.

Paul y sus compañeros de "Hoy" se han tomado con humor la situación desde ayer, cuando se reincorporó tras la salida el miércoles de José Eduardo Derbez.

#QuéCulpaTieneElNiño y ¿Qué culpa tienen los fabulosos 4 de recibir esta paliza? ¡No es cierto, no es cierto! pero... #MeImagino que se van a recuperar pic.twitter.com/8yoT2g75gg

Este viernes, a manera de bienvenida, Paul se sentó en "La silla eléctrica" y ante su petición de que pararan con "los toques", sus compañeros le exigieron que soportara: “Ándale, nosotros aguantamos tu programa” “No lo aguantamos mucho tiempo, pero lo aguantamos” “Buenas vibras, buenas vibras”, le dijeron entre risas.

En entrevista, el conductor dijo desconocer la razón por la que "Buenas vibras" sólo duró 25 capítulos, sin embargo, agradeció a Televisa la oportunidad y confesó que su felicidad de regresar a "Hoy".

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron mis jefes, con Televisa por darme un programa que fue una gran oportunidad para mí, a pesar de cómo se hayan suscitado las cosas (que no dependen de uno), pero que es un gran aprendizaje para tener más seguridad en mí mismo. Me alegra regresar a Hoy, que es mi casa desde hace mucho tiempo y pues seguir, disfrutar y poder llevarle un gran momento a todas las familias mexicanas”, dijo.