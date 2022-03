¡En aprietos! Celia Lora comparte comprometedora foto junto a Arath de la Torre

Y no es la primera vez que Celia Lora se ve en medio de este tipo de situaciones, también cuando visitó el programa Mojoe, de Unicable, conducido por Montserrat Olivier y Yolanda Andrade, esta última la puso en una curiosa situación a tocarle uno de sus pechos frente al lente de la cámara.

De inmediato los comentarios no se han hecho esperar y es que los seguidores de Celia aseguran que Arath de la Torre fue demasiado afortunado al poder estar a su lado y hasta se cuestionan si habrá algo más detrás de la imagen, pero ella deja en claro que sólo se trata de una gran amistad.

A través de su perfil de Instagram, la también influencer, hija de Chela y Álex Lora, sacó a relucir una fotografía junto al conductor de Hoy en la que tiene un romántico gesto con ella y las reacciones no se hacen esperar en la sección de comentarios.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.