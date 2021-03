Estados Unidos.- La socialité estadounidense Kylie Jenner figura como una de las celebridades favoritas del público alrededor del mundo, no sólo por esa belleza y físico de impacto, sino por esa personalidad tan agradable que evidencia en los capítulos del reality show Keeping up with the Kardashians.

Por esto y muchas cosas más, Kylie es la favorita de Instagram, en donde cuenta con más de 200 millones de seguidores, lo que la hace colocarse como una de las personas más seguidas en la plataforma y no por cualquier cosa, pues su contenido tiene a todos con la boca abierta.

Ya sea con imágenes sin maquillaje, con increíbles atuendos, luciendo sus viajes, lujos u ostentosas prendas, la madre de la pequeña Stormi Webster, fruto de su amor con el rapero estadounidense Travis Scott, siempre deja impactados a todos los que la siguen y en esta ocasión no ha sido la excepción.

A través de sus redes sociales, la empresaria de 23 años, responsable del imperio de la belleza "Kylie Skin", volvió a dejar boquiabiertos a sus fanáticos, esto tras modelar un espectacular traje de baño en colores en tendencia [verde, azul, amarillo y blanco] que dejó al descubierto esa figura de diez que mantiene.

Más de seis millones de me gustas recibió esta fotografía que hizo temblar a sus fans, pues al vemos recargada en una pared tomando los rayos del sol directamente mientras su piel toma un color brillante sensacional y viste accesorios como pulseras y lentes oscuros de sol.

En bañador en tendencia, Kylie Jenner hace temblar a sus fans

"Mi cuerpo se queda vicioso. Estoy en el gimnasio trabajando en mi forma física. Él es mi testigo", escribe Kylie, quien en los últimos días ha estado compartiendo con sus seguidores que se mantiene muy activa ejercitándose día con día, por lo que mantiene ese cuerpo de impacto y una muy buena salud.

Kylie Jenner: El ícono de la moda que definió a toda una generación

Desde que Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, incursionó en las redes sociales, logró imponer tendencia con cada uno de sus atuendos, su estilo y hasta personalidad, ya que todos la vieron como un ejemplo a seguir y querían ser como ella.

En el primer momento en el que comenzó a tomar fama logró imponer tendencia, ya sea por sus puntas decoloradas del cabello, aquellos atuendos oscuros o joyería impresionante. Lo que sorprende a todos es que a más de siete años desde que comenzó a darse a conocer continúe con tanto éxito e influencia en las demás personas, pues cada fotografía o video que revela trae algo nuevo que todos quieren probar.

