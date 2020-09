En bikini azul Ninel Conde olvida los problemas con su expareja

México. Ninel Conde luce una vez más su cuerpazo ahora en un bikini azul con el que posa en la playa y se olvida de los problemas con su expareja Giovani Medina. La bella cantante de temas como Todo conmigo y Callados tiene un cuerpo espectacular y nuevamente lo luce en Instagram.

Muchas personas tienen miedo de decir lo que quieren. Por eso no consiguen lo que quieren", escribe Ninel en el titular de la fotografía que sus fans le celebran, ya que luce radiante.

Puedes leer: Alfredo Adame revela que Edith González estaba en red de prostitución en Televisa

Ninel Conde es una de las bellas del espectáculo mexicano que siempre está dando de que hablar en sus redes sociales, y en los últimos años por los problemas que ha tenido con Giovani Medina, su expareja y padre de su hijo Emmanuel.

Por ejemplo, Ninel dio a conocer que tuvo que desherar al pequeño debido a recomendaciones de su familia, porque existe la posibilidad de que su ex tenga interés en sus propiedades.

“El Bombón Asesino” se encuentra en disputa con Giovanni. Éste no permite que Ninel pueda ver al niño desde hace meses lo tiene ahora bajo su custodia y ella sólo puede mantener contacto con él por videollamadas. Ninel ha demandado ya a Giovanni por esta y otras situaciones.

Y en varias entrevistas Ninel dejó en claro que jamás regresaría con Giovanni como pareja, y el hecho de que se haya apoderado del niño y que no le permita verlo ella lo toma, en parte, como una venganza de Medina.

Frida Sofía mandó a Ninel Conde al psiquiatra. Luego de que supuestamente Ninel afirmó que Frida Sofía y Giovanni Medina, su expareja, se aliaron para arremeter en contra de Larry Ramos, su actual pareja, la hija de Alejandra Guzmán opinó que "El bombón asesino" debe ir al psiquiatra.

Frida Sofía no se quedó callada y a través de su cuenta de Instagram asegura que no le interesa la vida de Ninel Conde y mucho menos la de Larry Ramos, a quien en la vida nunca ha visto.

Ay, Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron que conocí a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex”, cita Frida Sofía en sus historias de Instagram.