"En cama con tu esposa", Pete Davidson le manda polémica foto a Kanye West

Finalmente, le pidió que se dejara ayudar ante la situación que actualmente está atravesando y hasta destacó que no es fácil lidiar con problemas de salud mental y él está completamente dispuesto a ayudarlo, puesto a que ha atravesado por lo mismo.

Pero Kanye West siguió insistiendo en que sea en su servicio de domingo y Pete Davidson aseguró que su oferta sigue en pie , pero no para hacerlo en público, argumentando que sólo quiere publicidad y que se hable sobre él.

Resulta que Pete le escribió por mensaje a Kanye para que "se relaje un poco", esto tras dar a conocer que no quiere que su hija tenga una cuenta en TikTok, mucho menos que grabe videos para la plataforma, sin importar que su madre es quien está a cargo de su cuenta y quien administra todo su contenido.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.