¿En cuales series ha participado Eréndira Ibarra, actriz quien reveló abuso sexual?

La actriz mexicana Eréndira Ibarra decidió no callar más y a través de sus redes sociales, reveló haber sido víctima de abuso sexual. Manifestó que el video de la youtuber Nath Campos la "sacudió", señalando que en su cuenta de Instagram no se solapa a violadores no importa quien sean, si son familia, amigos o papás.

A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y basta, nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio.

La hija del periodista y productor Epigmenio Ibarra, contó que no hace mucho participó en una serie donde tuvo que trabajar con la persona que había abusado sexualmente de ella. Ante esto fue con su agencia y con la misma producción de dicha serie para contarles lo que este actor le había hecho tiempo atrás, sin embargo, nada pasó.

"El hombre estaba haciendo el paro haciendo un personaje tan pequeño para tan 'gran actor', y que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo qué pasó hace tanto tiempo, esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada", relató Eréndira Ibarra.

La también guionista nacida en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1985, tiene una amplia e intachable trayectoria artística. Ha participado en varios proyectos de televisión, cine y teatro. La serie más reciente que Eréndira Ibarra protagonizó fue "El candidato" en el 2020, una serie de thriller y política producida por Televisa para Amazon Prime Video, junto a los actores James Purefoy, José María de Tavira, Joaquín Cosío y Esmeralda Pimentel.

En el 2019 formó parte de la serie "Sitiados: La otra cara de la conquista", basada en la conquista española en América, creada por Carmen Gloria López y producida por Promocine, Televisión Nacional de Chile en co-producción con Fox International Channels para Fox Premium y TVN. También ha actuado en las series originales de Netflix "Sense8" e "Ingobernable", al lado de la actriz Kate del Castillo.

Eréndira Ibarra tuvo que trabajar invadida por el pánico en la serie que mencionó, al tener que estar cerca del actor que abusó de ella. "Las mujeres de la producción me salvaron, me cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo que me había hecho (y seguramente a muchas otras)".

Al final termine el proyecto con la misma satisfacción de cualquier otro pero con una sensación extraña, el productor y todas las personas involucradas ahora para mí tienen una flecha gigante sobre sus cabezas, les veo y tengo claro que no les importó y eso nunca lo olvidaré.

Ante todas las muestras de apoyo que ha recibido, en un reciente post Eréndira Ibarra resaltó que su camino era sanar. "Gracias a todos por sus muestras de cariño, gracias a todas las que en mi camino me han sostenido, perdón a las que les he fallado por no darle valor a su voz, fuerza a las que van en el camino sanando y tratando de entender cómo nombrar sus cicatrices. Paz a las que levantan la voz, por que no están solas, no están solos, tu lucha es mi lucha y esto no se va a caer, lo vamos a tirar juntos".