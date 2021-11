Estados Unidos.- El primer embarazo de la socialité estadounidense Kylie Jenner fue todo un misterio, pues decidió ocultarlo de todos para evitar atravesar cualquier tipo de crisis durante esos momentos tan vulnerables de su vida, sin embargo, en esta ocasión todo es diferente.

Durante su segundo embarazo, la joven empresaria ha decidido mantener a sus fanáticos más informados, por lo que ayer logró enternecer a todos al mostrar cómo va su pancita durante el segundo trimestre y los comentarios no se hicieron esperar.

Fue durante la celebración de Halloween de este año que Kylie Jenner sorprendió a todos al lucir su barriguita de embarazo en un ajustado disfraz de gatita conformado por un ajustado body, orejitas y un maquillaje ligero.

Todos quedaron maravillados al ver a la socialité estadounidense en este atuendo para la Noche de Brujas, pues lució demasiado linda y tierna, elogiando esa belleza maternal y enviando sus mejores deseos para esa etapa en su vida.

En disfraz de gatita, Kylie Jenner lució su pancita de embarazo causando ternura entre sus fans

Por otro lado, la pequeña Stormi, hija de Kylie y Travis Scott, vistió un disfraz de sirena con el que lució de lo más linda, mientras que su padre fue Michael Myers, una de las sensaciones de cada Halloween, pues sus películas son todo un clásico del cine de terror.

Todo parece indicar que las estrellas del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians se reunieron este año en la casa de Kim Kardashian para celebrar Halloween y de nueva cuenta tuvieron una decoración de impacto.

