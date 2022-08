¿En dónde se grabó el video musical de "Problemático" de Gera MX y Santa Fe Klan?

En otra parte de la letra, los raperos mencionan que "entre drogas y balas, así yo me crié, traigo pura gente que le atora, si quieres de a solos, si quieres en bola, somos los piratas que el barrio controlan, a todos nos llegará la hora quema la chora el dedo a la chota, mis neuronas adentro me rebotan".

Aquí estaré haciendo música pa' la calle, de Guanajuato a San Luis potoyes, todo lo que quiero lo conseguiré, estamos bien los locos como este CD. De niño crecí en Santa Fe, si me cuida la espalda te cuido también, así quiero ser yo nunca cambiaré.

"Soy un problemático con mi pluma y mi libreta, soy un lunático, bájale, bájale. Problemático, le cantó al micro mi estilo crudo y maniático, si quieres cálale jálale, yo miro billetes afuera en la calle, dile al DJ que la pista me raye, hablando con toda la clika de noche le explico su rol para que nadie falle".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

