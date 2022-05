"En el momento dije: 'chin, se escuchó'", Adela Micha sobre su polémico comentario de Silvia Pinal

En diciembre pasado, la periodista mexicana Adela Micha protagonizó una gran controversia, por un desafortunado comentario que hizo sobre la actriz Silvia Pinal, una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano. Sus palabras provocaron el enojo de sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quien se la mentó a la también conductora de televisión. Como coloquialmente se dice, la llamada "Reina de corazones" la puso como "chancla vieja" a través de una llamada telefónica.

¿Qué fue lo que Adela Micha dijo de Silvia Pinal? A fines del año pasado, la matriarca de la Dinastía Pinal, fue hospitalizada en la Ciudad de México, debido a una hipotensión y arritmia cardiaca, además, había dado positivo a Covid-19.

Adela Micha estaba en vivo en su programa "Me lo dijo Adela"; cuando se enteró de la situación de Silvia Pinal, manifestó que la actriz, de 90 años de edad, no tardaba en morirse, por lo que pidió a uno de sus colaboradores, ir preparando un video especial con entrevistas que habían tenido con la llamada "última diva del cine mexicano".

Ya no tarda en morirse, por qué no me escriben algo y se los grabo, tengo muchas entrevistas con ella, para que vaya armando algo, yo creo que ya se va a morir.

En una entrevista para TVyNovelas, Adela Micha, de 58 años de edad y quien formara parte de Noticieros Televisa, habló sobre dicha controversia, mencionando que en aquel momento, los medios de comunicación en nuestro país, estaban preparándose para lo peor, tras darse a conocer su contagio de Covid-19.

"Y no solo las de este país, porque estamos hablando de la última diva de México, pero me causó mucha sorpresa lo grande que se hizo, sin embargo, soy una mujer que sabe reconocer, y pues la cag…, la cag… fue que se escuchó, pero yo estaba haciendo mi trabajo; en el momento dije: 'chin, caray, se escuchó', pero no le deseé nada malo a nadie, y menos a una mujer que admiro y quiero".

Adela Micha se comunicó con Silvia Pinal para pedirle disculpas por su comentario, asegurando que la conductora del programa "Mujer, casos de la vida real", no lo tomó a mal. "Ella es una mujer enorme en todos los sentidos y me dijo: 'Adela, por favor, te admiro, te quiero y te respeto como siempre'".

Sobre la tan comentada ruptura amistosa con Alejandra Guzmán señaló, "no se dio una ruptura, pero no le gustó, y fuera de saber que no le gustó, pues nada, lo supe por ella, un, le ofrecí una disculpa y nada más, en esta chamba no puedes, quizá, tener muchos amigos".