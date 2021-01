¡En el paraíso! Kendall Jenner disfruta de vacaciones en México, y enciende con su traje de baño

Kendall Jenner disfruta de sus vacaciones en México, luciendo un impactante traje de baño que enloqueció a sus fanáticos en redes sociales.

La modelo Kendall Jenner, lució en su paso por Jalisco un bronceado impresionante y un cuerpo de infarto, con el que sus fanáticos están de acuerdo que la hace verse increíble.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La modelo en este momento se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Jalisco, México, en compañía de su hermana, la socialité y empresaria Kylie Jenner, y un grupo de amigas.

En su paso por tierras mexicanas, las hermanas han lucido sus mejores atributos en diferentes trajes de baño, con los que lucieron sus cuerpos bien trabajados y sus bronceados de envidia.

Kendall Jenner sin duda es una de las modelas más exitosas del momento, siendo cara de diferentes marcas de diseñador, pero esta vez usó sus habilidades frente a la cámara para consentir a sus fanáticos y a muchos usuarios de Instagram con estas fotos disfrutando del sol en un camastro.

La hermana menor de Kourtney, Khloe y Kim Kardashian, se puso un diminuto traje de dos piezas en tonalidades tierra y anaranjadas, con las que presumió su figura de reloj de arena, muy al estilo Kardashian.

Para complementar su estilismo, Kendall usó un enorme y llamativo sombrero playero color naranja con el que cubría su rostro, permitiendo ver solamente sus labios en una de las fotos, pero que le sirvió para protegerse un poco de los rayos de sol.

En las fotos, llamó la atención en especial la segunda, en la que se ve a Kendall Jenner sentada en un sofá, disfrutando de un guacamole y totopos y bebiendo un coctel, con una cerveza al lado, adaptándose a la manera en que a los mexicanos les gusta disfrutar de unas relajantes vacaciones y de una fiesta.

“Un nuevo día, un buen día”, escribió brevemente la modelo en la descripción que acompaña las fotos en la red social.

Las fotografías fueron un gran éxito entre la comunidad de Instagram, pues tanto sus familiares como sus más fieles seguidores, siempre al pendiente de sus publicaciones, expresaron lo bien que ella luce en su traje de baño y lo impresionante que luce su vientre bien marcado y bronceado.

“¡Tú eres el paraíso! No importa a donde vayas, el paraíso siempre te sigue”, escribió tiernamente Khloe Kardashian en los comentarios. “Lindo sombrero”, se limitó a decir su madre, Kris Jenner.

“Bienvenida al paraíso”, “Digno de una campaña publicitaria”, “México es lo mejor”, “Siempre hermosa”, son algunos de los otros comentarios que pueden leerse por parte de sus fanáticos.

La publicación lleva hasta el momento más de 4.5 millones de ‘me gusta’ en Instagram, y alrededor de 12 mil 700 comentarios por parte de su audiencia de todo el mundo, quienes la conocen por sus apariciones en Keeping Up With The Kardashians, que este año termina transmisiones, y por las múltiples ocasiones que Kendall Jenner ha modelado para marcas y pasarelas.