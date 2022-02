Estados Unidos.- ¡En el rostro no, de eso vive! El cantante colombiano Maluma reveló a través de sus redes sociales que fue atacado por uno de sus perros dóberman en la cara y mostró las heridas que sufrió ante la situación, enviando un mensaje para todos sus seguidores.

El cantante de 28 años sorprendió a todos sus fanáticos al mostrar la herida que le provocó una de sus mascotas en el rostro y también aprovechó para explicar qué fue lo que pasó para que su perro Buda le haya mordido parte de la cara.

Maluma tiene un perro dóberman europeo rojo llamado Buda como mascota, un exótico animal de un pelaje hermoso que se estima que le costó alrededor de 3,500 euros, quien ha sido su fiel acompañante y gozado de lujos y viajes a su lado. Incluso, es presumido en sus redes sociales en fotografías y videos.

"Buenos días. Ahora les cuento la historia de esto", compartió a primera hora de este domingo el cantante colombiano. Continuó con un video explicando lo sucedido y aclarando cómo fue que su perro lo atacó para defenderlo de los comentarios negativos.

¡En el rostro no, de eso vive! Maluma es mordido por perro dóberman

"Les voy a contar lo que me pasó. La triste realidad es que 'Buda' me mordió, pero fue de susto no de agresividad, pero bueno, ya saben, para que aprendan. Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado", relató Maluma en un video de Instagram.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar tras la publicación de Maluma, en donde muchos bromearon al ver que estaba bien y explicaron que el rostro fue el peor lugar para que su perro lo atacara, pues es en parte por ser tan galán que muchos lo siguen, además de su talento para la música, y más recientemente, su faceta como actor.

Leer más: Yuri pospone sus conciertos en CDMX y Monterrey por presunta baja venta de boletos