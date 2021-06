En estado crítico se encuentra la actriz Lisa Banes, tras ser atropellada en Nueva York

México. La actriz Lisa Banes, quien ha participado en la película Gone Girl (2014), fue atropellada en Nueva York y tras ello se encuentra en grave estado de salud, se informa en distintos portales de noticias.

La policía de Nueva York informó que Lisa Banes, quien tiene 55 años de edad, fue trasladada al Hospital Mount Sinai Saint Luke, donde se encuentra en estado muy grave.

Lisa, quien también ha participado en otras producciones cinematográficas como Cocktail (1988) fue atropellada en la zona oeste de Manhattan, cerca del centro cultural Lincoln Center, dan a conocer también.

Sobre la manera en que la famosa actriz sufrió el accidente, trasciende que iba cruzando la Avenida Amsterdam cuando un ciclomotor la atropelló y después se dio a la fuga, y al momento no se sabe si se pudo capturar a quien la atropelló.

Testigos dijeron que supuestamente el vehículo se pasó un semáforo rojo y en ese instante atropelló a Banes, quien es duaña de una carrera sólida como actriz principalmente en el cine.

Según información en su biografía, en 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en Don't Look Back in Anger.

También apareció frecuentemente en las series The King of Queens, Six Feet Under, Nashville y Royal Pains, e interpretó personajes centrales en los films Cocktail (1988) y Gone Girl (2014).

