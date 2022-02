En estos momentos difíciles Jay de la Cueva confía en que la música una

Brian Amadeus Moderatto y Jay de la Cueva son los nombres artísticos con los que se le conoce Javier Fernando de la Cueva Rosales, vocalista, productor y multiinstrumentista, quien se ha dado a conocer en el mundo del espectáculo por formar parte de las agrupaciones Microchips, Fobia y Moderatto.

Jay de la Cueva fue el anfitrión de la Golden party que la afamada marca de cognac Hennessy celebró en un centro nocturno de Mazatlán, la noche del viernes 25 de febrero, en el marco de la conmemoración del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022.

Aunque esta celebración es un evento independiente a las actividades programadas por el carnaval, también se llenó de brillos y fiesta con una alfombra roja, en la que además del host Jay de la Cueva, desfilaron exponentes del regional mexicano, entre ellos, Horacio Palencia, Roberto Junior y Alan Zamudio, de Mi Banda El Mexicano; el conductor, actor y productor Rafael Mercadante (del programa Corazón Grupero), la conductora Alexandra González (de Videorola), y más invitados, quienes disfrutaron una velada de fiesta y convivencia con asistentes.

El cantautor sinaloense Horacio Palencia fue de los invitados a la golden party Hennessy/ Foto: EL DEBATE/ Dania Loaeza

La conductora Alexandra González lució escultural a su llegada a la fiesta/ Foto: EL DEBATE/ Dania Loaeza

Los invitados brindando desde su llegada/ Foto: EL DEBATE/ Dania Loaeza

La influencer Elda María acompañó a su amado novio, el conductor y actor Rafa Mercadante ambos de lo más felices de regresar a Mazatlán/Foto: EL DEBATE/ Dania Loaeza

Nueva banda y disco

En recientes días circuló la falsa noticia de que Jay de la Cueva lanzaría un material en solitario y que presuntamente se separaría de Moderatto, agrupación a la que ha pertenecido por casi 20 años. Él aclaró que eso no es así. Detalló, sin embargo, que durante la pandemia tuvo el tiempo de terminar su primer álbum solista, lo que no implica su separación de la agrupación, de la que es vocalista.

En entrevista con EL DEBATE durante su paso por la red carpet, Jay señaló que el material lo estuvo grabando en ese tiempo de pandemia, en el cual también se originó una banda nueva.

“Realmente (el disco solista) no surgió ahí (en la pandemia), estuve grabando y terminando de escribir canciones durante la pandemia, así como durante la pandemia también hice una nueva banda y pienso publicar el disco para el 2023. Entonces hay nueva música que compartir. Me encuentro en un momento muy ilusionado, porque para mí es importante de alguna u otra manera comunicar la persona y el músico que soy hoy día. Agradezco muchísimo lo que he construido en este tiempo, las bandas en las que he estado, que son algo que forma parte de mi vida, pero quiero ser puntual con revisitar mi pasado, porque tengo ahora otras cosas que comunicar desde otros lugares”, refirió el multiinstrumentista, productor y cantante.

Ante la pregunta de qué es lo que ahora Jay de la Cueva tiene que decir musicalmente hablando, anticipó que es mucho, por la evolución que ha tenido como artista.

“(He evolucionado) en todos los sentidos. Llevo un recorrido por la música. Artísticamente estoy en una exploración, estoy en una búsqueda, entonces eso me hace ilusión poderlo compartir. Me encanta el hecho de poder tener una historia con las bandas con las que tengo y forman parte del corazón de muchísimas personas con las cuales son parte de la vida de mucha gente, pero ahora hay nuevas historias qué contar”, refirió.

El anfitrión Jay de la Cueva de lo más atento con quienes se le acercaban/Foto: EL DEBATE/ Dania Loaeza

La música para unir en momentos tan difíciles y sobre las colaboraciones.

Recientemente participó en una nueva versión del tema Nuestro amor, un éxito de la agrupación mexicana RBD, y que actualmente fue grabado por Jay de la Cueva y Anahí. El originario de la Ciudad de México habló de la gran respuesta ha tenido la nueva versión de esta melodía.

“Siempre el encontrarte con algún otro artista y compartir la música es algo que es bonito. Desde ahí parte. La música tiene que ver precisamente con que la música tiene que poder celebrar la diversidad de los géneros. Creo firmemente en eso, sobre todo en un mundo donde estamos divididos socialmente y políticamente, en un momento muy complejo en la humanidad y creo que la música es un bálsamo de pasarla bien, de esperanza. La música la necesitamos los seres humanos, y sobre todo, la música no tiene qué ver con ninguna cuestión política, social, aunque sí hay mucha música que es política y que mueve muchas cosas. La música está para que se encuentre, para unirnos, no para dividirnos.

Desafortunadamente, el tema político divide. Donde todo mundo tiene una opinión, desde un lugar muy rápido, sin mucho conocimiento, entonces mejor cuando uno no sabe una cosa es mejor tomar un pasito para atrás, pensar y despertar esa conciencia para saber de qué están hablando y de qué quieres hablar. En el caso de la música que yo hago en específico con esta banda, es una banda que se dedica al entretenimiento, hacer que la gente la pase muy bien, y eso es lo que sucede. No discriminamos a nadie, siempre cualquier artista de cualquier otro género ha sido bienvenido a nuestra fiesta”, comentó el exponente del rock pop mexicano, que efectivamente, ha colaborado con exponentes de diversos géneros musicales.

Precisamente, sobre colaboraciones y todo lo que ha surgido en últimos años entre solistas y agrupaciones de distintos géneros musicales, Jay de la Cueva destacó su postura al respecto y si habría posibilidad de unirse en algún tema a algún exponente del regional mexicano.

“Puede ser (una colaboración con alguien de banda), me encanta, tengo buenos amigos, pero las colaboraciones para mí tienen que partir primero de eso, primero de conocerte con alguien. Los músicos, afortunada o desafortunadamente, existe el tema de etiquetar, como que la música la tienes que encontrar en un género para saber de qué va, pero para mí, la música y los músicos nos juntamos porque necesitamos comunicar y hacer historias y contar historias, no importa en qué género sea. Más bien hay que provocar encuentros desde un lugar, de conocerte con más artistas y músicos, y ya eso da pie de que puedas de repente hacer una canción, pero sin forzarlo. Las colaboraciones que he hecho es porque se han dado de esta manera. Ahora todo mundo está como (queriendo colaborar), es como una tendencia, y está increíble, pero las colaboraciones se tienen que dar y es algo que en mi opinión y como artista se tiene que dar”, concluyó Jay, que disfrutó una grata velada junto a Horacio Palencia, Alan Zamudio, Rafa Mercadante, la influencer Elda María.

Leer más: J Balvin conmemora el cumpleaños de su mamá Alba Mery ante su delicado estado de salud

A ellos se sumó en algún momento Roberto Junior y la modelo y conductora Alexandra González, quienes estuvieron conviviendo con los asistentes al antro y gozando las actividades preparadas por la firma anfitriona de coñac.