"En honor a mí", el nuevo álbum del cantautor Giovanny Ayala, impregnado de vivencias propias

Se refiere a la canción "A cuánto me quede", como la carta de presentación de Giovanny Ayala, "una rola que marcó el inicio de mi carrera, la carta de presentación, muy especial, una rola de mis letras, le tengo mucho cariño". Forma parte de "Historias de mi vida", su primer álbum: "contentísimo, la verdad agradecido con el público".

El 2020 fue un extraordinario año para Giovanny Ayala , no solo recibió el Premio BMI por la composición "El lujo de tenerte" , una co-autoría con Geovani Cabrera e interpretada por Régulo Caro, sino también su canción "A cuánto me quede", se convirtió en una de las canciones sobresalientes del año , con más de 45M streams en Spotify.

El álbum contiene temas como "Cuánto a que regresas", "En honor a mí", "Si ya sabes como soy", "Me gané su desprecio" y otras más , canciones con sonido sierreño y de banda sinaloense, con la cual creció y desde muy chico demostró su gusto por este género del Regional Mexicano.

Para el joven cantautor originario de Tijuana, Baja California , es muy gratificante saber que "en los momentos felices de la gente, en las reuniones, ponen los temas míos". El que logren identificarse con alguna de sus vivencias plasmadas en cada una de sus canciones, "es lo que más me motiva, también el proceso de un disco es todo un esfuerzo, todo un sueño, hay que soñar, son mezclas de muchas vibras y que la gente sepa que todo se puede lograr con mucho trabajo".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.