En la alberca, Galilea Montijo se carcajea del Covid-19

México. La conductora de televisión Galilea Montijo, originaria de Guadalajara, Jalisco, México, fue diagnosticada por segunda ocasión con Covid-19 y pasa unos días en su casa de Acapulco. A través de su cuenta de Instagram comparte una imagen en la que aparece en su alberca y suelta "tremenda carcajada".

Galilea Montijo, de 47 años de edad y quien conduce Hoy junto a otros compañeros como Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Paul Stanley, se volvió a contagiar de Covid-19, al igual que su hijo Mateo, quien presentó síntomas más fuertes, lo hizo público ella en su programa.

Y ante tal situación, Galilea se volvió a ausentar del programa Hoy y ahora pasa unos días en Acapulco donde se recupera satisfactoriamente, pero tras colocar un video en Instagram donde luce sonriente, de inmediato le hacen todo tipo de comentarios sus seguidores:

Leer más: Galilea Montijo y su hijo dan positivo en coronavirus

En días pasados muchos internautas tacharon a Galilea de inconsciente, pues la vieron en varias reuniones donde no respetó la sana distancia, además confesó que su hijo tuvo fiebre toda la madrugada tras haberlo contagiado, mientras que su esposo Fernando está libre de contagio, por fortuna, y se aisló.

Fíjate que el mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada un dolor de garganta espantoso, ahora no me dio dolor de cabeza, fiebre no me ha dado a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada, pues somos los únicos que salimos positivos, dijo Galilea Montijo para el programa Hoy.