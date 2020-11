¡En la cima! Taylor Swift estrena Folklore en Disney+ y es nominada a 6 premios Grammy

La cantante estadounidense Taylor Swift recientemente (y en medio de la pandemia de Covid-19) lanzó 'Folklore' su octavo álbum de estudio el pasado 24 de julio de 2020 a través de Republic Records, por el que ha sido nominada en 6 categorías en los Premios Grammy, y por si fuera poco, este miércoles 25 de noviembre, junto a la plataforma de streaming Disney Plus (Disney+), estrenó un concierto especial que lleva por título "Folklore: sesiones en long pong studio".

En esta película/concierto de Folklore la cantante de sencillos como "Love Story" y "You Belong with Me" es acompañada por algunos de los músicos que colaboraron en la elaboración del álbum, que fue una sorpresa para sus fans su lanzamiento, ya que sin promoción previa fue escrito y grabado durante la pandemia de Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es así como en "Folklore: sesiones en long pong studio" veremos a los productores Aaron Dessner (The National) y Jack Antonoff (Bleachers) y el músico Justin Vernon (Bon Iver) con el que grabó el sencillo "Exile". El álbum Folklore recoge los géneros rock alternativo, indie folk, electro-folk y chamber pop con elementos de electrónica y country, alejado de los anteriores materiales de Taylor Swift.

Es un concierto íntimo que grabó Swift en Nueva York, Estados Unidos, en septiembre de este 2020, producido por la nueva plataforma Disney+ que este mes llegó a la audiencia latinoaméricana. Taylor Swift interpreta en orden las 17 canciones de Folklore y, por primera vez, cuenta las historias y secretos detrás de sus letras.

"En un entorno nostálgico y melancólico como el disco, analiza la creación y el significado de los temas mientras los graba por primera vez en persona con sus colaboradores desde su producción en forma remota", presenta así Disney+ el concierto íntimo de Taylor Swift.

Folklore rompió varios récords en servicios de streaming. Ganando más de 80.6 millones de transmisiones en Spotify en su primer día. Los títulos de este álbum son "The 1", "Cardigan", "The Last Great American Dynasty", "Exile", "My Tears Ricochet", "Mirrorball", "Seven", "August", "This Is Me Trying", "Illicit Affairs"m "Invisible String", "Mad Woman", "Epiphany", "Betty", "Peace", "Hoax" y "The Lakes".

"Folklore: sesiones en long pong studio" | Disney+

Este estreno ocurrió a un día de que la compositora y también actriz Taylor Swift fuera nominada en 6 categorías en los Premios Grammy a través de una transmisión en vivo virtual este martes 24 de noviembre. Junto a las cantantes Dua Lipa y Roddy Ricch, quienes también recibieron 6 nominaciones, Taylor Swift obtuvo la mayor cantidad de nominaciones solo por debajo de Beyoncé, quien recibió 9.

La primer nominación al Grammy 2021 de Taylor Swift fue a "Álbum del año", su sencillo Cardigan fue nominado a "Canción del año" y "Canción pop solista". Junto a Bon Iver, Taylor Swift es nominada por el sencillo Exile a "Canción pop dúo/banda". El octavo álbum de Swift Folklore recibió la nominación a "Álbum pop", donde también se encuentran nominados Justin Bieber, Lady Gaga, Dua Lipa y el exnovio de Taylor Swift, Harry Styles.

Además, la cantante fue nominada por el tema "Beautiful ghost", de la adaptación cinematográfica Cats que fue duramente criticada, pero esto no afectó a la producción musical de Taylor Swift. Estas nominaciones las recibió junto a Jack Antonoff, Jonathan Low y Aaron Dessner, quienes colaboraron en la creación de Folklore, un día antes del estreno del concierto en la plataforma Disney+ que tiene una duración de 1 hora 46 minutos donde revelan los secretos del álbum.