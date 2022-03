En la nueva película 'Dos más dos', Adriana Louvier da su primer beso a otra actriz

Sinaloa, México. Adriana Louvier señala que entre las principales fortalezas de la nueva película que protagoniza, Dos más dos, es ser una comedia romántica distinta a lo que se ha visto y que el papel de la mujer es de suma importancia. “La verdad Poncho Pineda es muy buen director. No es una película de una comedia que digas ‘esto es un pastelazo’, en lo absoluto, habla de un tema que no se ha abordado mucho en México. Y algo que me encanta es que en esta película quienes realmente toman muchas decisiones son las mujeres”, dice vía telefónica para DEBATE.

Un giro en el género

Dos más dos, disponible en cines desde este miércoles 30 de marzo, sigue al matrimonio aparentemente estable de Sara (Louvier) y Enrique (Arath de la Torre), quienes se dan cuenta que algo anda mal en su vida de pareja. Pronto, Sara descubre por su amiga Lucy (Tessa Ía), un secreto que podría salvar su relación: Lucy y su novio Ricardo (Luis Ernesto Franco) llevan una relación abierta.

“Es una película para pasarla muy bien, para divertirte, para reír. Es una comedia romántica, pero con el twist que no se trata de una pareja que de pronto se conoce y se enamora, tiene que ver con una pareja en una situación de sentirse estancados y aburridos, después de años juntos, y otra pareja más joven y más atrevidos, que están viviendo bajo una relación abierta y hacen swingers en fiestas, los invitan a que prueben esta forma de vivir y ellos acceden. Ya ahí se desarrolla toda la película que se vuelve muy divertida”, detalla la actriz.

La también protagonista de historias como Yo no creo los hombres comparte que la producción se siente muy contenta, pues es la primera película que Disney Latinoamérica produce para adultos en México, algo por lo que personalmente le encantó participar.

Adriana Louvier hace pareja con Arath de la Torre en la cinta 'Dos más dos'.

Apunta que se hizo un gran trabajo para adaptar la original argentina y que el tono de la historia se sintiera más natural. “Se trabajó la adaptación, el libreto y el tono, para que no fuera una película en donde la comedia fuera estridente, sino que se fuera más abajo a una cotidianidad, a la comedia de situación, en donde los personajes no son arquetipos. Mi personaje empieza de una manera y termina de otra. Es interesante que el personaje que hace Tessa Ía, por ejemplo, es una chava como muchas pueden ser el día de hoy, y que toma sus propias decisiones con respecto a su vida y eso me parece también muy actual, sin hacer un juicio de ningún tipo con ninguno de los personajes”.

Trabajo conjunto

Adriana Louvier realza el trabajo en conjunto para interpretar los cuatro personajes principales de Dos más dos y revela que en esta película por primera vez da un beso a otra mujer. “Le digo a Tessa ‘tú fuiste mi primera vez en la vida real y en la ficción’, porque jamás le había dado un beso a una mujer. Fuera de ahí hubo un trabajo en conjunto, trabajamos increíble, tuvimos una química padrísima los cuatro, junto con el director, con el crew, con la producción. Esta producción es de BTS con Disney, y la verdad muy contenta de haber estado en este proyecto”.

Tras sus primeros papeles en telenovelas, incluyendo su memorable personaje como Tatiana en Amor en custodia, la mexicana también ha pasado por series, teatro y cine mexicano. Haciendo una retrospectiva a su nutrida carrera, dice sentirse “contenta y satisfecha”. “Realmente es una fortuna porque nunca he dejado de trabajar, he podido escoger los proyectos que hago. Obviamente hay muchos proyectos, historias que me gustaría contar, trabajar con diferentes directores, productores, actores en un futuro, pero es una fortuna, sobre todo porque en algún momento de mi carrera lo que más quería era estar de un lado a otro".

"Me refiero que a lo mejor hoy estuviera haciendo teatro, mañana cine, pasado tele, y el streaming también ha abierto las posibilidades de hacer series que se van a diferentes partes del mundo. Realmente era lo que yo quería y se cumplió”, agrega.