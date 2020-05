En medio de la polémica, las Kardashians celebran el cumpleaños de Scott Disick

Estados Unidos.- Luego del escándalo por ingresar de nueva cuenta a un centro de rehabilitación y terminar su relación con la modelo Sofia Richie, el empresario Scott Disick, exesposo y padre de los hijos de Kourtney Kardashian, es felicitado por su cumpleaños número 37 por la familia más famosa del mundo del entretenimiento.

Khloé y Kim Kardashian, Kris y Kylie Jenner fueron quienes aprovecharon su espacio en las redes sociales para felicitar a Scott en este día especial, con emotivos mensajes que dejaron a todos conmovidos, ya que lo describieron como una gran persona, un gran amigo y sobretodo un gran padre.

Historias de Kim Kardashian hoy Foto: Instagram

Quienes no se aparecieron en redes para felicitarlo fueron Kendall Jenner y Kourtney Kardashian, la primera debido a que no les da mucho uso a sus redes sociales, mientras que la segunda, su expareja y madre de sus tres hijos, aunque estaba activa en Instagram no se tomó el tiempo para enviarle algún mensaje por su cumpleaños.

Historias de Kylie Jenner hoy Foto: Instagram

La acción de Kourt dio mucho de qué hablar en Internet, ya que, pese a haber terminado y haber tenido una muy dura relación amorosa, en distintas ocasiones ambos han señalado que se mantienen en los mejores términos por el bien de sus hijos en común, por lo que se desconoce qué habría pasado.

Algunos internautas señalaron que ya han cortado de manera definitiva su comunicación debido a las acciones de Disick, mientras que otros destacan que no tiene nada que ver que no lo haya felicitado en redes, ya que probablemente lo habría hecho por otro medio.

Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales la Kardashian mayor optó por no felicitar al empresario.

Cabe recordar que Scott Disick se vio envuelto en controversia recientemente, esto después de que medios estadounidenses revelaran que entró de nueva ocasión a un centro de rehabilitación por sus problemas sentimentales y con el alcohol, además, se confirmó que terminó su relación con la joven Sofia Richie, acción que generó polémica entre internautas.