"En muchos sentidos lo admiro", Aleida Núñez cuenta toda la verdad de su romance con Bubba Saulsbury

Hace unos días se dio a conocer que la bella actriz mexicana Aleida Núñez de 40 años de edad, estaba en una nueva relación amorosa con el empresario estadounidense Bubba Saúl Saulsbury, con quien llevó a cabo un fabuloso viaje por el Medio Oriente para recibir el año nuevo 2022. Ambos la pasaron de maravilla en Dubái, Abu Dabi (capital de los Emiratos Árabes Unidos), así como en Estambul, Turquía.

La revista TVNotas aseguró que la también cantante de 40 años de edad y originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se había ligado a un "sugar daddy" y estaban saliendo a escondidas, "para que nadie se dé cuenta de que se está dando una nueva oportunidad en el amor, hasta que ella decida revelarlo".

Aleida Núñez confirmó estar saliendo con Bubba Saulsbury, un millonario petrolero de 51 años de edad, nacido en Odessa, Texas. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, manifestó que las cosas entre ellos iban con calma.

Contó que una amiga se lo presentó y además, mostró su molestia contra la revista antes mencionada, por referirse a Bubba como un "sugar daddy".

Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener, si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales.

Aleida Núñez y Bubba Saulsbury conocieron emblemáticos lugares del Medio Oriente. Foto: Facebook Bubba Saulsbury

Asimismo, la ex reina de belleza expresó estar muy contenta y se refirió a Bubba Saulsbury como "una buena persona". Dejó muy en claro que no le interesa lo material que un hombre pueda ofrecerle, sino que la trate como se merece.

"No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre, he tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación".

Una supuesta persona cercana a Aleida Núñez, mencionó a la revista que la actriz de telenovelas se la pasó de maravilla en su viaje por el Medio Oriente, "él la trae para todos lados y le cumple todos sus gustos, pues imagínense, él es millonario y la trata como a toda una reina".

Y aunque ella quiere llevar con calma la relación, al parecer el empresario ya quiere formalizar su noviazgo: "él está muy entusiasmado con ella porque es una mujer muy guapa, entonces, ¿qué más puede pedir? Él sí va en serio con ella, pero vamos a ver qué dice el tiempo".