¡En pijama y con tremenda energía! Jungkook de BTS regala al ARMY un fascinante mini concierto

Cuando el ARMY de BTS está pasando por un mal momento, no están teniendo un buen día o simplemente quieren expresar su felicidad, basta con escuchar alguna de sus canciones, ver una de las publicaciones que sus integrantes hayan realizado en Twitter o Weverse, bailar sus coreografías, mirar sus MVs o formar parte de un mini concierto de Jungkook, como el que llevó a cabo recientemente a través de V Live.

El ARMY disfrutó de un mini show del Golden Maknae de BTS y en primera fila; el joven cantautor, productor, modelo y bailarín profesional surcoreano Jeon Jungkook, llevó a cabo una transmisión mediante V Live donde estuvo interactuando con el fandom, manifestándoles cuanto extraña verlxs; además reveló haberse perforado la ceja derecha y mostró sus nuevos tatuajes.

Para esta ocasión el Idol de 23 años de edad y originario de Busan, Corea del Sur, se puso un pijama Khaki knit de F8ke Chemical Club, una marca de diseño de moda con sede en Seúl que fabrica ropa de alta calidad con telas, detalles e inspiración creativa únicos, que por cierto, a las pocas horas de haber realizado su transmisión en vivo, está prenda de vestir se agostó, demostrándose una vez más la gran influencia que tiene Kookie.

Jungkook mostró al ARMY de BTS, que sigue añadiendo tatuajes a su cuerpo.

Con su pijama puesto, Jungkook inició su sesión en V Live desde una de las habitaciones de HYBE Corporation (antes Big Hit Entertainment). Primero comenzó saludando a sus miles y miles de fans. Posteriormente el ARMY pidió que cantara y como dicen, lo que pida el público, el integrante de BTS calentó su garganta y empezó a interpretar algunos covers.

Cuando menos lo pensaron tanto Jungkookie como ARMY, aquella sesión de V Live se había convertido en un mini concierto y en primera fila. Además de covers como "Leave the door open" de Bruno Mars y "Peaches" de Justin Bieber, el menor de los miembros de Bangtan Sonyeondan, también interpretó sus canciones en solitario como "Euphoria", que por cierto, lo más tierno fue cuando dijo que había olvidado la coreografía.

El mini concierto de Jungkook en V Live, se llevó a cabo luego de que se anunciaran la reunión virtual "One amazing summer day with ARMY", que realizará BTS con 200 fans a través de Zoom el próximo 9 de agosto de 2021. Dicho encuentro de ARMY con "Los Príncipes del Pop", consistirá en cuatro sesiones con 50 fans cada una y tendrá una duración de 30 minutos.

Las afortunadas fans que sean seleccionadas, deberán usar pijama. Cabe mencionar que solamente las personas que tengan la Membresía BTS ARMY en Weverse, pudieron participar.

A través de redes sociales muchas fans manifestaron su tristeza por no haber podido participar en el sorteo de selección para "One amazing summer day with ARMY", ya que no tenían dicha membresía oficial.

"Me hizo el día", expresaron muchas fans de BTS, tras el V Live de Jungkook.

Luego de la frustración por quedar fuera de la reunión virtual con BTS, Jungkook realizó este mini concierto en V Live; fans expresaron que JK les habría ofrecido este show para que no estuvieran tristes por no estar en "One amazing summer day with ARMY" y aunque no hubiese sido así, vaya, es lindo pensar que Kookie lo hizo con esa intensión.

Estas fueron las canciones que interpretó Jungkook en su mini concierto para ARMY:

"Smile again" - Blackbear

"Peaches" - Justin Bieber

"Me & ur ghost" - Blackbear

"Stay" - The Kid LAROI y Justin Bieber

"Hold on" - Justin Bieber

"Leave the door open" - Bruno Mars

"As always" - Ra.D

"Euphoria"

"DOPE"

"Idol"

"Silver spoon"

"My time"

"Interlude: Wings"

"So what"

Pero Kookie no solo cantó, sino también realizó varias de las coreografías como el movimiento de cadera en "Silver spoon" que al ARMY le fascina. El Idol expresó:

Cuando hago un V LIVE, todo lo que puedo hacer es cantar, como les gusta y a mí me gusta cantar, creo que está bien.

Asimismo sobre su mini concierto dijo: "esto está muy bien, este concierto en la habitación es muy divertido, debería preparar una lista de canciones la próxima vez, no estaba preparado esta vez, así que ha sido un poco desordenado".

El integrante de Bangtan explicó que la razón del V Live que hizo, fue porque al ver su micrófono da la sensación de estar en un concierto o un karaoke, además porque desde hace un buen tiempo BTS no lleva a cabo un concierto y extrañaba mucho a ARMY.

Jeon Jungkook irradió alegría, buena vibra, enamoró con su sonrisa y contagio al ARMY de mucho positivismo. Y no pudo faltar su ya frase célebre "¡party party yeah!".