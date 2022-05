¡En pleno Juicio! Ámber Heard llora ante Johnny Depp para rogarle que deje de llamarla “mentirosa”

Una vez más la actriz Ámber Heard estalló en llanto luego de ser consultada por un episodio en el que ella y Johnny Depp discutían, pese a que había estad muy tranquila durante el juicio, respondiendo todas las preguntas, tal parece que la interrogación de Camille Vasquez llegó al punto de que la desesperó tanto que terminó llorando y pidiendo que “no la llamen mentirosa”.

Según mencionó la misma Ámber Heard, después de la reproducción del audio de una de las discusiones que tuvo con Johnny Depp, no hizo las denuncias en el momento de las agresionese porque no quería “culpar a Johnny” ni “dañarlo”, ni tampoco “meterlo en problemas”.

Y fue cuando dijo que no quería nada de él que comenzó a perder el control y rompió a llorar.

“No quiero llamarme una víctima. No quiero verme como una, y no quiero que él piense que lo estoy atacando o culpando. No cooperé con la policía porque no quería meterlo en problemas, no quería dañarlo. No quiero nada de él, solo que no me llamen una mentirosa. Lo he dicho todo, no me llamen mentirosa. No digan que nada es real, porque soy la prueba viviente de ello”, dijo Ámber en el juicio.

La actriz afirma que sí fue víctima de violencia, y que incluso, cuando Johnny Depp dijo ser víctima “no eran ciertos”, como el dedo cortado con una botella de licor o las heridas en el rostro.

Camille Vasquez le cuestionó sobre su decisión por firmar el divorcio en mayo de 2016, a lo que Ámber Heard argumentó que lo hizo “para sobrevivir”.

“Sabía que si no lo hacía no iba a sobrevivir. Estaba tan asustada de que terminara mal para mí, y no quería dejarlo, lo amaba. Podía hacer cualquier cosa, pero no podía hacer solo una, quedarme. La promesa y la esperanza que tuve disminuyó cada vez más. El monstruo era algo normal y no la excepción, la violencia era normal y no la excepción. Fue difícil, pero sabía que debía hacerlo”, afirmó la actriz y añadió que si no se hubiera divorciado “no estaría aquí para contarlo”.