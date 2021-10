¡En pleno embarazo! Mon Laferte vuelve a los escenarios en el Teatro Metropólitan, CDMX

México. La cantautora chilena Mon Laferte reaparecerá en los escenarios el próximo 7 de diciembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX, donde mostrará su "pancita" de embarazo.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Mon Laferte presentará varios temas nuevos en esta presentación especial, las cuales forman parte de su disco 1940 Carmen.

Será a partir del 29 de octubre cuando el nuevo disco de Mon Laferte, 1940 Carmen, esté disponible para sus seguidores y se trata de la segunda producción musical que lanza durante 2021.

Seis es el nombre de su anterior disco lanzado en abri pasado (2021) y para fortuna de Mon Laferte se encuentra nominado a 4 categorías de los Latin Grammy 2021.

Mon Laferte con Joel Orta, el padre del hijo que espera. Foto de Instagram

1940 Carmen es un álbum escrito y producido por la propia Mon Laferte y en varias entrevistas ha compartido que lo grabó en tan sólo 4 meses en Los Angeles, California, Estados Unidos.

Algo es mejor es el primer sencillo del álbum y se estrenó el pasado 1 de octubre. A traves de un comunicado de prensa, la famosa compartió que esta canción la escribió cuando iba en su auto con la ilusción de quedar embarazada.

"Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz!.”

Mon Laferte ha triunfado con su música en México, Estados Unidos y otros países, puesto que además de talentosa tiene un estilo muy especial que la ha hecho escalar el éxito poco a poco.

A Mon Laferte le fascina combinar en sus espectáculos sonidos del indie y roots rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas.

De acuerdo a información en su biografía, el gusto por la música a Mon le llegó desde su adolescencia, primero logró reconocimiento como cantante en su país natal Chile, luego en México y ha traspasado fronteras.