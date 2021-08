¿En qué consiste el "Permission to dance challenge" de BTS y YouTube Shorts? Aún puedes participar

Si eres un amante de la música y no necesitar permiso para bailar, este challenge es para tí. La sensacional agrupación musical surcoreana BTS nos dice en su nueva canción "Permission to dance" (lanzada el pasado 9 de julio en el cumpleaños de ARMY): "no necesitamos preocuparnos, porque cuando caemos sabemos como aterrizar, no necesitamos hablar más, solo disfrutar esta noche, porque no necesitamos permiso para bailar".

BTS y YouTube Shorts lanzaron hace unas semanas el #PermissionToDance Challenge, donde "Los Príncipes del Pop" invitan a toda persona que lo desee, no solamente a su fiel legión de fans, a bailar al son de su nuevo hit mundial "Permission to dance".

¿No sabes de qué se trata? ¿Cómo puedo participar? ¿Cuándo finalizará el challenge de BTS y YouTube Shorts? A continuación te lo explicamos.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de Bangtan Sonyeondan, invitó a toda la humanidad a bailar con "Permission to dance", en el primer challenge mundial de baile en YouTube Shorts. Dicho reto alienta a las personas a realizar un video de 15 segundos directamente desde la aplicación móvil de YouTube, dentro del apartado de Shorts.

En el challenge los participantes deben compartir en específico unos movimientos de baile que lleva a cabo BTS en el MV "Permission to Dance". En el video musical que tiene hasta el momento más de 250 millones de reproducciones en el canal de YouTube Hybe Labels, los Idols realizar tres gestos del lenguaje internacional de señas que significan "alegría", "baile" y "paz".

BTS anima a los participantes del #PermissionToDance Challenge a recrear con su propio estilo estos tres movimientos. ¿Ya te decidiste a participar?

Todo lo que se necesita es un teléfono inteligente y la cámara de YouTube Shorts, directo en la aplicación móvil de YouTube. Con la ayuda de las herramientas de creación de Shorts, cualquiera puede recrear fácilmente los movimientos de baile antes mencionados. Aquí encontrarás los sencillos pasos a seguir dentro de la aplicación de la plataforma:

Presiona el "(+) ícono de creación" en la barra de navegación inferior y selecciona "Crea un Short".

Presiona el botón "Agregar música" y selecciona BTS "Permission to dance"; la música será de 15 segundos sin necesidad de hacer algo más.

Presiona el botón "Capturar" (círculo rojo) para grabar tu clip de Shorts.

Presiona "Listo" seguido de "Siguiente" para añadir los detalles del video. Asegúrate de incluir los hashtags #PermissiontoDance y #Shorts.

Presiona "Subir" y ¡todo listo!

Los mejores videos serán seleccionados por BTS para formar parte de un contenido que recopilará sus favoritos y que será subido a su canal oficial de YouTube, por eso se recomienda utilizar los hashtags #PermissiontoDance y #Shorts para que los contenidos sean considerados.

No dejes de bailar y comparte tus mejores pasos; el challenge de BTS y YouTube Shorts termina a las 8 de la mañana del sábado 14 de agosto.

A nivel mundial BTS se encuentra entre los 5 artistas más vistos en YouTube en lo que va del 2021 y en los últimos 12 meses, obtuvo más de 10,000 millones de visualizaciones en la plataforma. Con 54 millones de suscriptores en su canal oficial, son el tercer artista con más suscriptores en YouTube.

Además, BTS ha ingresado en el "Billion Views Club de YouTube" en cuatro ocasiones con sus éxitos "DNA", "Boy With Luv", "Dynamite" y recientemente con "MIC Drop".

