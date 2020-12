¿En qué consiste la "enmienda del servicio militar BTS", aprobada en Corea del Sur?

BTS podrá aplazar su enlistamiento al servicio militar obligatorio, que todo hombre surcoreano entre los 18 y 28 años de edad debe llevar a cabo. Esto ha sido posible gracias a que la Asamblea Nacional de Corea del Sur, acaba de aprobar una ley que permite a los artistas consumados, como Bangtan, la oportunidad (si así lo deciden) de aplazar su enlistamiento a este deber ciudadano.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de aquel país asiático, fue apodado "enmienda del servicio militar BTS". ¿En qué consiste? Dicha ley permitirá a los artistas del K-pop que reciban el reconocimiento del Ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, posponer su servicio militar hasta los 30 años de edad. Para esto, los candidatos a entrar a este beneficio de aplazamiento, deberán obtener importantes logros en la mejora de la imagen de la nación, como lo han hecho los integrantes de la boy band que debutó el 13 de junio de 2013, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La Asamblea Nacional de Corea del Sur está conformada por 268 miembros, de los cuales 253 votaron a favor de la "enmienda del servicio militar BTS". Dos integrantes votaron en contra y 13 decidieron abstenerse. Las votaciones se llevaron a cabo este 1 de diciembre.

Fue el pasado 13 de octubre de este 2020, cuando la Administración de Recursos Humanos Militares presentó un informe ante el Comité de Defensa de la Asamblea Nacional, anticipando dicha reforma a la Ley de Servicio Militar.

El ARMY de BTS ha mostrado su gran alegría ante el aplazamiento del servicio militar de "Los Príncipes del Pop". Jin, el Worldwide Handsome, será el primero en ausentarse de sus actividades como Idol por casi do años. "Estamos listos para cumplir cuando el país nos lo pida", expresó el mayor de Bangtan Sonyeondan durante la conferencia de prensa ante el lanzamiento del nuevo álbum de BTS, "BE". (Jin, el mayor de BTS, podría enlistarse al servicio militar hasta el 2021).

Kim Seokjin, mejor conocido como Jin, cumplirá 28 años de edad el próximo 4 de diciembre. Foto: Lee Jin-man / AP y EFE

Como todo el ARMY sabe, en 2018 BTS (quien han conquistado el #1 del Hot 100 de Billboard con sus canciones "Dynamite" y "Lifes goes on"), se convirtió en el primer grupo musical en recibir una Orden del Mérito Cultural del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, motivo por el cual está la posibilidad de que soliciten con éxito un aplazamiento de su servicio militar. Hasta el momento su agencia Big Hit Entertainment, no ha comentado nada al respecto.

Aunque algunas personas piensen que los Idols buscan a toda costa no hacer dicho servicio, en octubre del año pasado en una entrevista para la revista estadounidense Rolling Stone, Jin resaltó con respecto a este tema, que lo más importante para sus amigos de BTS y para él, "es nuestro deber servir y cuando nos llamen, serviremos en cualquier capacidad que podamos y hasta ese momento, nosotros solo actuamos tan duro como podamos y tanto como podamos".

Cabe mencionar que las mujeres surcoreanas no están obligadas a llevar a cabo el servicio militar, pero pueden realizarlo de manera voluntaria. La base para el reclutamiento militar en este país es la Constitución de la República de Corea, la cual fue promulgada el 17 de julio de 1948. El artículo 39 señala: "todos los ciudadanos tendrán el deber de defensa nacional bajo las condiciones como se prescribe por ley".