¿En qué consiste y cómo surgió el movimiento de Aleida Núñez "Contra la violencia femenina"?

No solo es cantante, actriz y empresaria, Aleida Núñez también es activista. La hermosa mujer originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, creo el movimiento "Contra la violencia femenina", iniciativa con la cual ayuda a mujeres que son o han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, a través de conferencias con expertos en la materia.

Esta campaña hace especial énfasis en situaciones comunes que son vistas como "normales", tales como la manipulación emocional, los celos, la imposición de control e incluso el menosprecio.

De acuerdo con la iniciativa de Aleida Núñez, estas son formas de violentar a una persona y al no detener la situación en ese punto importante, se puede salir de control y las consecuencias llegan a ser devastadoras, dañando no solamente a la persona violentada sino también a su entorno.

"Contra la violencia femenina" surgió a raíz de a violencia física y psicológica de la cual fue víctima Aleida Núñez, hace unos años de parte de un novio que tuvo.

En su cuenta de Instagram, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la actriz de telenovelas de 40 años de edad, externó que "desde el fondo de mi corazón", seguirá colaborando en la lucha sobre esta situación.

Pronto llevaré conferencia gratuita de la mano de expertos en la materia para mujeres que lo necesitan, no sufras más, si al amor ❤️ no a la violencia.

Anteriormente, Aleida Núñez confesó en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, lo terrible que la pasó en una relación amorosa donde hubo violencia. Primero fue agresión psicológica y posteriormente física, "este tipo era un psicópata".

Asimismo contó que al recibir una fuerte cachetada, puso un alto de inmediato: "yo no le permití, desde la primera vez que me tocó y me dio una cachetada, en ese momento yo alcé la voz para que me ayudaran y lo retiré totalmente de mi vida". A esta persona de quien no reveló su identidad, la denunció.

Para conocer más sobre el movimiento de Aleida Núñez y/o saber cómo obtener ayuda, consulta el portal web contralaviolenciafemenina.com.