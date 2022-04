"¿En qué demonios estabas pensando?", mamá de Chris Rock le reclama a Will Smith por abofetearlo

A casi un mes del altercado entre Will Smith y Chris Rock, durante la entrega de los Premios Óscar 2022, ceremonia anual llevada a cabo por la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas, la señora Rosalie Rock dio sus primeras declaraciones en una entrevista para la emisora de noticias local WIS-TV de Carolina del Sur, Estados Unido, criticando severamente al protagonista de "El príncipe del rap", por la actitud que mostró y por la fuerte bofetada que le dio a su hijo.

Recordemos que durante la gala de los Premios Óscar, Chris Rock presentó el galardón al "Mejor documental", pero antes, hizo una broma sobre la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett Smith, lo que no fue de su agrado. Acto seguido, su esposo Will Smith subió al escenario y abofeteó al comediante estadounidense, dejando anonadados a todos los asistentes y a quienes seguían la transmisión.

"Reaccionaste cuando tu mujer te miró de reojo, y fuiste y le alegraste el día porque se quedó muda cuando ocurrió", expresó la mamá de Chris Rock.

De acuerdo con Rosalie Rock, en un momento llegó a pensar que lo ocurrido era parte del show, sin embargo, se percató que la agresión a su hijo fue real, cuando Will Smith comenzó a decir obscenidades.

Cuando abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos, me abofeteó de verdad. Porque cuando hizo daño a mi hijo, me hizo daño a mí. ¿En qué demonios estabas pensando?

Luego de lo ocurrido, Will Smith ofreció disculpas a Chris Rock mediante un comunicado y posteriormente, informó que renunciaba a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas. "Traicioné la confianza de La Academia, impedí que otros nominados y ganadores tuvieran la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo".

La Academia aceptó la renuncia del histrión, quien aquella noche ganó el Óscar como "Mejor actor", por su protagonismo en la película biográfica "King Richard". Como castigo, Will Smith no podrá asistir a la gala de los Premios Óscar y otros eventos de La Academia durante 10 años.

"¿Qué significa eso? Ni siquiera vas todos los años", expresó Rosalie Rock, con respecto al castigo que le dio la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas al esposo de Jada Pinkett Smith.

Además, manifestó que Will debió pedirle perdón a su hijo en persona. "Me siento muy mal porque nunca se disculpó, su gente escribió un artículo y dijo: 'me disculpo con Chris Rock', pero algo así es personal, hay que tender la mano".