¿En qué momento BTS llegó a sus vidas? El ARMY cuenta sus historias

En el fandom de "Los Príncipes del Pop" hay una frase que dice: "conoces a BTS en el momento correcto, en el momento que los necesitas". Algunas personas se refieren a ellos como "esos chinos" o "esos asiáticos que no cantan", cuando la realidad es que además de ser una de las boy bands más grandiosas de los últimos tiempos, son sietes seres humanos quienes desde su debut el 13 de junio de 2013, han recibido muchas "balas" pero no por eso han desistido y de alguna u otra manera, hay ayudado a millones de personas alrededor del mundo a través de su música.

Varias personas integrantes del ARMY de BTS, la fiel legión de fans de "Los chicos a prueba de balas", compartieron con Debate su historia. Varias fans nos contaron en qué momento Bangtan llegó a sus vidas, el por qué eran ARMYs y cuál es la canción que los representa. "Ellos me salvaron en más de una forma", expresó una fan cuyo usuario en Twitter es @Day_0197Spring. Esta joven corrobora esa frase de "conoces a BTS en el momento correcto, en el momento que los necesitas".

Y es cierto, mi momento (cuando BTS llegó a su vida) fue en el más doloroso que tuve, fue cuando perdí a una de las personas que más amo, cuando simplemente tuve que estar presente viendo como mi familia se consumía en culpa, dolor, enojo y tristeza, por la pérdida violenta de un integrante, mi hermana. Sus canciones me acompañaron en momentos tan silenciosos de dolor, cuando tenía que escapar de una realidad dolorosa.

Con el tiempo BTS la acompañó a regresar a esa realidad, aceptarla y entender que no estaba sola, que su vida tenía que seguir, "que yo podía seguir viviendo y amando incluso cuando ya no estaban. Mi vida volvió a tener color, un color púrpura. Agradezco profundamente esa consolación que tuve con sus voces y mensajes que brindaban a través de su música y en este camino, también se va tomando conciencia de uno como individuo en un entorno propio y colectivo de las acciones que cambian el mundo poco a poco, todo lo que es y significa BTS y ARMY es un concepto no de entendimiento, si no de sentimiento".

BTS en los shows live streaming de "Map Of The Soul On: E". Foto: Big Hit Entertainment

Por otra parte Maggy, una mamá ARMY, nos contó en su historia que conoció a BTS a través de su hija. "¿Qué ves, si ni le entiendes nada?", le preguntaba a su hija cuando estaba mirando los MVs de la agrupación surcoreana. "Pero como no me hacía caso, un día me di a la tarea de ver uno de sus vídeos y principalmente la letra de sus canciones, entonces me atraparon. Empecé a investigar más de ellos, desde sus inicios, como empezaron desde cero regalando entradas para sus shows, aguantando tanto hate de todos, soportando el racismo, la marginación y todos los estereotipos habidos y por haber".

Siempre han demostrado y enseñado que puedes ser tú mismo, amarte a tí mismo y salir adelante. Todos sabemos que BTS ha salvado vidas en muchos aspectos, que son unos seres humanos, sensibles, y comprometidos con todo su Fandom. Nunca había seguido a ningún grupo como a ellos. Me han gustado muchos pero, con mucho orgullo digo que soy una mamá ARMY de corazón OT7 (como decimos, porque amo y admiro a los 7) de todo corazón.

Para Xime, ARMY de BTS, la canción que más la representa es "I'm fine" (del álbum recopilatorio "Love Yourself 結 Answer). "Tiene un ritmo tan vivo, pero la letra es lo que realmente me gusta, aprendí a soltar personas que solo me lastimaban, fue difícil, pero me reconforta y me hizo darme cuenta de que yo soy mi propia salvación".

(En la galería de esta publicación, podrás encontrar más historias del ARMY de BTS).

BTS enseña al ARMY el amor propio

Varias fans que compartieron su historia con Debate, coincidieron que "Epiphany" interpretaba por Jin (el mayor de los integrantes de BTS), era la banda sonora de sus vidas. @Liahong4 expresó al respecto:

Es la canción que más me representa, me ha costado quererme tal cual soy, esa canción me da poder para hacerlo, Jin hizo una de las canciones que más me da poder para amarme tal cual soy, llegó cuando mi mundo estaba de color gris y ellos le dieron color.

Para Janys está canción también la ayudó con su amor propio. "Es una canción tan reconfortante, la mezcla de la música y lo especial de la letra, logra un sentimiento más íntimo. En lo particular me ayudó a valorarme más y me confirmó que antes que amar a alguien más, primero está el amor propio, primero estoy yo".

"'Epiphany' me enseña a amarme a mí misma antes que todo, me anima a seguir en los momento difíciles, está canción llegó cuando más deprimida estaba y más baja autoestima tenía, me hizo llorar y amarme más. BTS llegó en el momento justo y necesario, en un momento en donde ya no quería más y me hicieron amarme, reír, llorar y me motivaron a seguir, llegaron cuando más los necesitaba y por eso tiene un lugar muy especial e importante en mi corazón", contó otra ARMY de BTS de nombre Jhoana.

Y no es para menos, en una parte de "Epiphany", Jin nos dice con su hermosa voz: "soy yo al que debería amar en este mundo, iluminando preciosamente mi alma. Finalmente me di cuenta que me amo, no tan perfectamente, pero si tan hermosamente, soy yo al que debería amar".

Una fan cuyo usuario en Twitter es @Argelits07, explicó el por qué la canción "Answer: Love Myself", la representaba: "es una canción que en pocas palabras habla de mi historia con los chicos. Conocí a BTS en un momento muy difícil y muy triste de mi vida, en donde una persona a quien amaba y en quien confiaba, se encargó de acabar con mi confianza y dejó mi autoestima en el suelo. Ya no confiaba en mí, ni en el amor, ni en la felicidad y BTS me acompañó durante mis días más tristes, con su música me reconfortaron y las letras de sus canciones y sus mensajes de amor me enseñaron que la felicidad esta en uno mismo y que, como dice la canción 'Answer: Love Myself', es muy difícil comenzar a amarse a uno mismo, pero estoy aprendiendo a hacerlo, cada parte de mí, cada detalle incluso mis defectos".

He aprendido a amarme a mí misma, por ellos ahora soy muy feliz y me encanta que su mensaje de amor toque corazones de chicos y grandes, y a pesar de tener mis años, me han enseñado bastante sobre el amor propio.

Por su parte una fan de nombre Fer, considera que la canción que la representa es "Outro: Wings". ¿Por qué? "A pesar de todo lo malo que me pueda pasar, sigo luchando por mis sueños y extiendo mis alas para volar más alto, ellos llegaron a mi vida en un momento muy difícil para mí y me enseñaron a amarme a mí misma con todo y mis defectos, por eso son tan importantes".

Yaritza Xiomara y su mejor amiga Andrea comparten su amor por BTS; la canción que más las inspira a seguir es "We are Bulletproof: the Eternal" del álbum "Map of the Soul: 7". Esta ARMY nos contó el por qué: "vamos a lograr nuestros sueños, claro que se presentarán muchos obstáculos en la vida, pero BTS te dice que debemos afrontarlo, BTS es nuestro modelo a seguir".

Y tú, ¿por qué eres ARMY de BTS? Rosy Miranda manifestó: "porque a mis 35 años me han enseñado que hay que amarse mucho y valorarse más de lo que los demás lo hacen, que soy hermosa así como soy y que sí las personas a mi alrededor no ven lo que valgo, yo sí y tengo que amarme y enseñarle a mi hijo que él vale mucho". Por otro lado, Yanedy nos dice:

Tengo 20 años y aunque soy joven consideró que BTS, me ha enseñado más de lo que cualquier persona a mi alrededor ha logrado, estoy muy agradecida por la felicidad que me dan, tal vez digan que exagero, pero ellos me ayudan a seguir con mi vida con una enorme sonrisa.

Como pueden ver BTS es más que un simple grupo de K-pop con canciones pegajosas y coreografías alucinantes, y que el ARMY es más que un grupo de fans estudiantes de secundaria, preparatoria y/o universidad (como muchos puedan pensar), quienes gritan a todo pulmón al ver a los Idols. Cada una de estas personas tiene su propia historia y aunque la mayoría puedan ser diferentes, todas estas historias tienen algo en común: siete seres humanos quienes mediante su música y su forma de ser, las han rescatado de las sombras, las han salvado de muchas maneras.

Y recuerda ARMY, como BTS dice en su canción "Outro: Wings":

Creo en mí mismo, el dolor de mi espalda es porque mis alas están saliendo, confió en ti, el principio será humilde, pero el futuro será prospero.