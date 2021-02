En qué novelas ha salido Fátima Molina, la controversial protagonista de ¿Te acuerdas de mi?

México. ¿Te acuerdas de mi? es la telenovela que se transmite actualmente por canal 2 de Televisa en las tardes y la protagonizan Fátima Molina y Gabriel Soto, además actúan también Marisol del Olmo y Guillermo García Cantú, pero se ha comentado en redes sociales que no ha sido del agrado del público, incluso Fátima como protagonista tampoco.

Carmen Armendáriz es la productora de ¿Te acuerdas de mi?, y es ella quien dio oportunidad a Fátima Molina para que fuera la protagonista femenina en dicha historia, la cual es una versión de la serie dramática turca Gecenin Kraliçesi, creada por Ozan Aksungur y Cüneyt Aysan.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Te acuerdas de mi? se estrenó por Las Estrellas el 18 de enero de 2021 en sustitución de Imperio de mentiras; pero centrémonos en Fátima Molina. Hay quienes seguramente la recuerdan en anteriores trabajos en televisión, para otros tal vez es una nueva cara en el munde de las telenovelas.

Fátima Ileana Molina Vargas es el nombre completo de la actriz y es originaria de Ensenada, Baja California, México (1986), también es cantante y es mayormente reconocida por su personaje de Lidya Corona en la telenovela La Doña de Telemundo, transmitida durante 2016 y donde compartió actuación con Rebecca Jones, Danna Paola, David Chocaro y Aracely Arámbula, entre otros actores.

Leer más: Así de guapa luce Daniela Ordaz, hija de Daniela Castro, en su debut en telenovela

Fátima Molina. Foto de Instagram

Pero a Fátima también se le ha visto en la telenovela Tres milagros y en la película mexicana Sueño en otro idioma, y gracias al trabajo que desempeñó en este último proyecto fue reconocida con un Premio Ariel a la mejor coactuación femenina.

Y la corta, pero fructífera carrera de Fátima, quien vivió muchos años en Guadalajara, Jalisco, estudió Artes Escénicas y comenzó a figurar como actriz en teatro en obras como Rent y Chicago, se suman más participaciones en otros proyectos como Señorita Pólvora, El Dandy, El Vato , Las Malcriadas y Diablero, esto entre los años 2008 y 2020. También intervino en el reality show de Televisión Azteca La Academia, en 2008, y desde encontes su carrera artística comenzó a ser más conocida.

Y respecto a su trabajo reciente en ¿Te acuerdas de mi?, este ha recibido críticas buenas y malas en redes sociales. Hay peronas que aseguran que no les gusta su actuación, otras que sí, incluso que se trata de una actriz natural y diferente, pero también hay quienes hacen ver que físicamente no se mira bien.

En el programa Todo para la Mujer con Maxine Woodside refieren que dicha telenovela inicialmente promediaba entre 2 millones 900 mil y 3 millones de espectadores, pero de pronto su audiencia bajó hasta 2 millones 200 mil personas, por lo que ejecutivos de Televisa estarían contemplando en cambiarla de horario.

Foto de Instagram

Y según un focus group, este arrojó como resultado que supuestamente a la gente no le gusta el aspecto físico de Fátima Molina y que no les agrada verla al lado de Gabriel Soto, quien es su pareja sentimental en la trama, esto lo dijo el periodista Marco Antonio Silva, mientras que Maxine Woodside mencionó que Fátima no es mala actriz, sino que al lado de Gabriel y ante los ojos del auditorio no han hecho la famosa "química.

De acuerdo con la sinopsis de Las Estrellas, en el pasado Pedro Cáceres (Gabriel Soto), tuvo un matrimonio infeliz con la hija de su jefe, pues no había amor entre ellos. Luego de conocer en un viaje de negocios a Vera Solís ( Fátima Molina), decide terminar con la farsa de su matrimonio.

Pero el jefe de Pedro, Olmo Cáceres (Guillermo García Cantú), lo amenaza para evitar que termine su matrimonio con su hija. Pedro no le queda remedio a ceder ante las amenazas de su jefe y abandona a Vera Solís. Y ya en el presente, Pedro se encontrará con Vera de nuevo, cuando ella reaparezca inesperadamente como la novia de su suegro.

Leer más: Hija del líder de Patrulla 81 se quita la vida; él murió de Covid-19 en noviembre pasado