En su nueva canción "Abyss", Jin de BTS habla sobre el abismo que experimentó ante la fama mundial

Con motivo de su cumpleaños número 28, Jin regaló al ARMY de BTS una nueva canción en solitario llamada "Abyss", donde una vez más deja al descubierto su sensibilidad, su gran corazón, sus temores y la preciosa alma que tiene. El joven Idol sabe expresar de mejor manera sus sentimientos y emociones a través de la música.

Anteriormente el mayor de los integrantes de Bangtan Sonyeondan, estuvo experimentando muchas preocupaciones y todos esos "demonios", pudo vencerlos con la música. En una carta que Jin compartió con la fiel legión de fans de BTS, confesó haberse sentido agotado y agobiado ante el enorme éxito de la agrupación.

"Aguantando la respiración, doy un paso hacia mi océano, me enfrento a mí mismo, tan hermoso y aún así, llorando con tanto dolor, a mí mismo en la oscuridad. Quiero ir hacia ti y decirte que hoy, quiero conocerte mejor", canta al inicio de "Abyss".

Kim Seokjin, originario de la ciudad Gwacheon, Corea del Sur, en la conferencia de prensa ante el lanzamiento del nuevo álbum de BTS, "BE", manifestó: "no quiero compartir mis sentimientos tristes con mis fans, porque solo quiero mostrarles cosas buenas, pero es diferente si es a través de la música, no quiero compartirlos a través de mis acciones ordinarias, pero creo que estaría bien mostrarlos a través de la música". Y así lo hizo con su canción "Abyss (abismo)".

El cantante de Bangtan recordó que cuando junto a sus amigos conquistaron el #1 del Hot 100 de Billboard con "Dynamite", tras sentir mucha alegría por este logro, comenzó a sentirse muy abrumado. Tanto como él como el resto de los integrantes de la boy band, recibieron felicitaciones por su hazaña en la aclamada lista de popularidad de Billboard, "pero me preguntaba si realmente estaba bien para mí, recibir algo así", confesó Jin.

Jin recibió muchos mensajes llenos de amor de parte del ARMY, durante su cumpleaños. Foto: Big Hit Entertainment

Asimismo en la carta que escribió para el ARMY con motivo del lanzamiento de su nueva canción en solitario, manifestó: "honestamente, hay muchas personas que aman la música más que yo y son mejores en música que yo, así que, ¿está bien para mí sentir esta felicidad y ser felicitado así? Eso es en lo que pensé y profundizar en eso me hizo sentir preocupado, así que quise dejar todo". (¿En qué consiste la "enmienda del servicio militar BTS", aprobada en Corea del Sur?).

Bang PD motivó a Jin a escribir "Abyss"

Durante una charla con Bang Si Hyuk, mejor conocido como Bang PD (fundador y co-CEO de Big Hit Entertainment), salió el tema sobre esribir una canción donde expresara todos estos sentimientos de preocupación y abogio que había estado teniendo. Jin no se sentía en ese momento seguro de si mismo para trabajar en una nueva canción y a su vez, comenzó a tener preocupación de que el resultado final no fuera del agrado del ARMY. "Ya que estoy en una posición en la que eso no sería aceptable", expresó.

Ante esto Bang PD le dijo: "ese tipo de cosas no son importantes, pero si lo haces, definitivamente te irá bien, encontraré a alguien que sea adecuado para ti". El Worldwide Handsome de BTS trabajo para esta nueva canción con el compositor Gye Beom Ju (Bumzu), quien encantado aceptó ayudar a Jin. El compositor le hizo saber que intentarían escribir sobre muchas preocupaciones y que si no funcionaba, simplemente comenzarían de nuevo.

"Su positividad me iluminó de nuevo, hablamos de muchas cosas y él hizo una pista en ese momento sobre mis sentimientos actuales y 'Abyss', se completó después de usar la pista para escribir sobre las cosas que quería intentar expresar, quiero agradecer a Gye Beom Ju una vez más".

"Abyss", esta hermosa pieza musical que Jin ha regalo al fandom, de acuerdo al mismo intérprete, "es una canción un poco triste que no es la adecuada para un cumpleaños, pero parece que sería un poco extraño lanzarla cuando no es mi cumpleaños. ARMY, por favor, escúchala bien, incluso si es carente". La canción está disponible en la cuenta de SoundCloud de BTS, así como en el canal de YouTube "BangtanTV".

En verdad, cada canción en solitario que Jin ha grabado, es una joya musical. En el álbum de BTS "Wings", nos compartió en la balada "Awake" sus sentimientos de miedo y melancolía, así como su fuerza de voluntad para seguir adelante a pesar de los obstáculos. En "Epiphany" incluida en el álbum recopilatorio "Love Yourself: Answer", nos enseñó que "soy yo al que debería amar en este mundo, iluminando preciosamente mi alma".

En el BTS Festa 2019, dio muestra de su dulce corazón al componer "Tonight", tema dedicado a sus mascotas...¡realmente adorable! En "Map of the Soul: 7" Jin habla de su amor por el ARMY en "Moon, donde expresa que el fandom es la Tierra y él la luna que ilumina sus corazones.