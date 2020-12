En traje de látex negro, Bebe Rexha muestra sus mejores pasos con su remix con Natti Natasha

Estados Unidos.- Sin duda alguna podemos confirmar las mujeres de todo el mundo pueden lucirse en los aspectos que quieran, pero cuando hablamos de belleza, dulzura, sensualidad y los mejores movimientos, no tienen competencia, como la talentosa Bebe Rexha, quien se deja ver al puro estilo de Britney Spears bailando al ritmo de su nuevo remix 'Baby I'm jealous' junto a la hermosa y querida Natti Natasha, una de las figuras más importantes dentro del género urbano.

La cantante de origen albanés de 31 años de edad, lució su figura en un increíble traje de látex en color negro con el que deleitó con sus mejores pasos y sirviendo los mejores looks, pues ahora que tiene el cabello rojo brillante ha enamorado a todos con un estilo que recuerda a Britney durante el video de su éxito 'Toxic'.

"Bailando sola en mi habitación con el remix con Natti Natasha", compartió Bebe Rexha en su cuenta oficial de Instagram logrando más de 700 mil reproducciones, mientras que Natti agregó en un reposteo que hizo: "Bebe estás on fire enamorada del remix ¿quién la escuchó?".

Sin ninguna duda, las cantantes se unieron para hacer un tema mucho más increíble, poniéndole todo el sabor latino con la voz de Natti Natasha, para este tema que originalmente fue lanzado al lado de la popular Doja Cat, quien ha estado arrasando en los últimos meses tras lograr gran éxito con 'Say so' y colaboraciones con otras estrellas como Ariana Grande.

Mientras Doja Cat y Bebe Rexha lo dan todo en este remix, Natti Natasha le dio todo el sabor latino al hacer su verso en español. "Natti Natasha es una chica mala y tenerla en el remix de Baby I'm Jealous le da a la canción un nuevo sabor y un nuevo ritmo. Natti también apoya a las mujeres en la música y al feminismo de la misma manera que yo. Tenerla en la canción ha sido algo totalmente natural", compartió Bebe Rexha al agregar a Natti a su canción.

"Estoy muy emocionada por poder colaborar con Bebe Rexha. Ella es un icono de la música y su canción la hace incluso más especial. Con la letra en ambos idiomas, espero que más seguidores sean capaces de identificarse con la canción y sentirse empoderadxs frente a las expectativas de la sociedad y se sientan más confiadas", agregó sobre el tema.

En traje de látex negro, Bebe Rexha muestra sus mejores pasos con su remix con Natti Natasha. Foto: Instagram

Este tema es el primer sencillo del nuevo álbum de la cantante albanesa, Bebe Rexha, cuyo éxito internacional llegó con temas como 'Take me home', 'Me, myself and I' y 'Hey Mama', importantes colaboraciones que catapultaron su carrera de una forma inimaginable, convirtiéndola en toda una máster en géneros musicales como Pop, Hip hop y Contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha estado rodeada de importantes figuras de la industria musical, pues además de deleitar con increíbles temas en solitario, la hemos visto colaborar con estrellas como J Balvin, Charli XCX, David Guetta, Cardi B, The Chainsmokers y Martin Garrix, registrando hits con cada uno de ellos.

La cantante cuenta con sólo un álbum de estudio, este lleva por nombre "Expectations", lanzado en 2018 a través del sello discográfico de Warner Bros. Records. De este se desprenden dos sencillos promocionales titulados 'Ferrari' y '2 souls on fire' junto a Quavo, pero dentro encontramos éxitos como el sencillo líder 'I'm a mess', 'I got you' y 'Grace'.

Además del lanzamiento oficial de su álbum debut, la cantante ha lanzado tres EPs titulados "I don't wanna grow up", "All your fault pt. 1" y All your fault pt.2", estrenados en mayo de 2015, febrero de 2017 y agosto de 2017 respectivamente.