En vestido de novia Angelique Boyer cautiva en redes y se despide de Imperio de Mentiras

Angelique Boyer cautivó a sus seguidores y los televidentes de ‘Imperio de Mentiras’ con su vestido de novia, despidiéndose del elenco de la telenovela.

La actriz Angelique Boyer se rodeó de éxito el pasado 2020 y este recién iniciado 2021, con la telenovela ‘Imperio de Mentiras’ que protagonizó, y que recientemente dio cierre a la historia con un impactante episodio final.

Pero Angelique Boyer, más allá de ganarse la atención por su gran actuación durante toda la telenovela, también lo hizo con las fotos que subió a su cuenta de Instagram, donde lució el vestido de novia de Elisa, su personaje en ‘Imperio de Mentiras’.

Ni siquiera Sebastián Rulli, su pareja, pudo resistirse a comentar al ver Angelique Boyer vestida como una novia angelical, en unas fotos con las que se robó la mirada de todos.

Angelique Boyer usó para el final de ‘Imperio de Mentiras’ un vestido de novia en un corte A con una cola de tul bastante discreta. La actriz al parecer se enamoró tanto del vestido y de cómo se veía en él, por lo que subió una gran cantidad de fotos en Instagram modelándolo.

Para complementar el estilismo de la actriz en el final de la telenovela, el equipo de peinado y maquillaje arregló el rubio cabello de Angelique Boyer en un recogido en la parte de atrás, con unos rizos muy al estilo de los años 20, y una lluvia de piedras adornándolos.

Su maquillaje, muy ligero y natural, dejando ver la belleza del rostro de la actriz, con los enormes ojos verdes con los que se le conoce.

“Elisa, una novia muy feliz”, escribió Angelique Boyer en el primero de muchos posts con su vestido. “Y hermosa”, contestó Sebastián Rulli en los comentarios de la foto, haciendo que los fanáticos de la pareja le respondieran que se anime a dar el siguiente paso con su pareja de años.

Angelique Boyer dedicó a través de las fotografías una infinidad de bellos mensajes dedicados al equipo de producción y a sus compañeros de elenco que compartieron la pantalla chica a su lado durante los meses pasados.

“Cómo los quiero amigos, son detalles los que hacen que tengan un espacio especial en mi corazón! Son años y no tantos, pero muchas cosas juntos, cerramos este capítulo de nuestras vidas, buen camino”, escribió Angelique Boyer en el último de los posts en su cuenta de Instagram.

Aunque durante toda su carrera la actriz ha pasado por el altar en distintas ocasiones para muchos de los papeles que, interpretado en telenovelas, asegura que esta es una de las más especiales, pues su papel, Elisa, se casó con mucha felicidad, un sentimiento que, a pesar de no haberse casado aún con Sebastián Rulli, expresó que comparte con el personaje.

“La verdad me he casado muchas veces, pero no en todas fue feliz la novia, así que con Elisa disfrutamos ese día con la maravillosa compañía”.

Cada una de las publicaciones han recibido entre los 200 mil y los 400 mil ‘me gusta’ en la red social, con sus fans y sus colegas de actuación comentando lo bien que luce vestida de novia, y que no pueden esperar a verla lucir un vestido como ese en la vida real.